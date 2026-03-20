Britanac drogirao suprugu i pozivao druge na silovanje

Trojica muškaraca iz Velike Britanije izjasnila su se da nisu kriva za učešće u uroti s ciljem silovanja i seksualnog zlostavljanja žene koju je prethodno drogirao njen suprug. Slučaj je dio šire istrage u kojoj je suprug, muškarac u 60-im godinama, optužen za niz teških krivičnih djela nad suprugom tokom više od dva desetljeća.

Glavni optuženik suočen s 48 tačaka

Glavni optuženik, muškarac sa područja Stockporta čiji se identitet ne otkriva radi zaštite žrtve, prošlog mjeseca je negirao 48 krivičnih djela koja sežu do 2004. godine. Tereti ga se da je drogirao vlastitu suprugu kako bi je sam silovao i seksualno zlostavljao, a navodi se da je to činio od ranih 2000-ih.

Prema optužnici, od 2023. do hapšenja prošle godine pozivao je i druge muškarce da seksualno zlostavljaju i siluju suprugu dok je bila u besvjesnom stanju. Na ročištu pred sudom Minshull Street u Mančesteru optuženici su prisustvovali putem videoveze iz zatvora, zajedno s još 12 muških suoptuženika, čiji identiteti također nisu otkriveni.

Suprug je optužen za ukupno 23 krivična djela koja je navodno počinio sam, osam djela urotnog dogovora te 17 napada u kojima je učestvovao s drugim muškarcima. Svi su optuženi za različita djela urotnog dogovora, a većina ih se tereti i za seksualna djela s fizičkim kontaktom.

Trojica optuženih negiraju krivnju

Na današnjem ročištu, muškarac u 50-im godinama iz Somerseta negirao je krivnju po optužbama za urotu radi silovanja, urotu radi seksualnog napada penetracijom i urotu radi davanja sredstva za omamljivanje radi omogućavanja seksualne aktivnosti.

Drugi muškarac u 50-im godinama iz Stockporta negirao je urotu radi seksualnog zlostavljanja penetracijom i sam seksualni napad, dok se o optužbama za urotu radi silovanja i za silovanje još treba izjasniti. Treći muškarac, u 40-im godinama i također iz Stockporta, negirao je urotu radi silovanja, urotu radi seksualnog zlostavljanja penetracijom te silovanje.

Jedan od optuženika ranije je priznao krivnju za urotu radi silovanja, urotu radi seksualnog napada penetracijom, urotu radi davanja sredstva za omamljivanje i seksualni napad penetracijom, te nije morao prisustvovati ročištu. Dvojica optuženika tek se trebaju izjasniti o krivnji, dok su svi ostali optužbe negirali.

Suđenje zakazano za septembar

Sudac Moris Grin odredio je istražni zatvor za osmoricu muškaraca, dok je petorica puštena uz jamčevinu. Početak suđenja, koje se očekuje da će trajati 12 sedmica, zakazan je za 1. septembra ove godine.