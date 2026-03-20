Pentagon pravi detaljne planove za slanje kopnenih trupa u Iran: Izabrana i lokacija za ratne zarobljenike

Zvaničnici Pentagona izradili su detaljne planove za moguće raspoređivanje američkih kopnenih snaga u Iran, javlja CBS News.

Visoki vojni komandanti podnijeli su konkretne zahtjeve s ciljem pripreme takve opcije, dok predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra naredne poteze u sukobu s Iranom, koji predvode SAD i Izrael.

CBS navodi da Tramp razmišlja o raspoređivanju kopnenih snaga u regiji, ali još nije jasno pod kojim okolnostima bi odobrio njihovo angažovanje na terenu.

Niz sastanaka

Američka vojska održala je i niz sastanaka kako bi se pripremila za mogućnost zarobljavanja iranskih vojnika i pripadnika paravojnih formacija, ukoliko Tramp odluči poslati trupe na teren. U tim planovima razmatra se i lokacija na koju bi zarobljeni Iranci bili prebačeni, navode dva izvora upoznata sa situacijom.

Sjedinjene Američke Države istovremeno se pripremaju za raspoređivanje dijelova 82. padobranske divizije u regiju Bliskog istoka.

Slanje marinaca

Hiljade marinaca već se prebacuju prema tom području. Tri ratna broda i oko 2.200 marinaca iz ekspedicionog odreda napustili su Kaliforniju ranije ove sedmice, prema riječima dvojice američkih zvaničnika.

Riječ je o drugom takvom marinskom odredu upućenom od početka sukoba, a može proći nekoliko sedmica prije nego što bude u potpunosti raspoređen. Prvi odred poslan je iz Pacifika i još uvijek se kreće prema regiji.

Ovi potezi dodatno naglašavaju nastojanja Pentagona da proširi spektar vojnih opcija dostupnih Trampu, iako zvaničnici administracije javno izbjegavaju govoriti o mogućim narednim koracima.