Tramp poručio da nema primirja: "Ne zanima me prekid vatre, mi smo pobijedili"

Dok svijet s velikom pažnjom prati razvoj događaja u Iranu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je u svom prepoznatljivom stilu da je američka misija praktično okončana pobjedom, ali da neće biti milosti prema vlastima u Teheranu.
"Nema primirja dok traje uništenje"
Tramp je jasno naglasio da u ovoj fazi nema interesa za mirovne pregovore.
- Ne želim da radim na prekidu vatre. Ne pravi se prekid vatre u trenutku kada bukvalno brišete drugu stranu s lica zemlje. Mislim da smo pobijedili - izjavio je Tramp.
- Uništili smo njihovu mornaricu, njihovu avijaciju, uništili smo njihov protuzračni sistem, uništili smo sve. Slobodno se krećemo - naglasio je, priznavši da Iran i dalje "blokira" Hormuški tjesnac.
- Ali s vojnog stajališta, oni su gotovi - dodao je.
Kao dodatno obrazloženje za svoj čvrst stav naveo je, kako tvrdi, brutalnost iranskih vlasti, ističući da su nedavno pogubili troje mladih ljudi zbog učešća u protestima.
Govoreći o mogućem slanju američkih trupa u Iran, Tramp je ustvrdio da ima snažnu podršku javnosti, pozivajući se na medij s kojim je ranije često bio u sukobu.
- Čini se da imam ogromnu podršku. CNN je danas objavio anketu u kojoj imam 100% podrške. Rekli su da nikada ranije nisu vidjeli takvu anketu.
Otvaranje moreuza
Na pitanje o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza radi protoka nafte i plina, odgovorio je: "Mi ga ne koristimo. U određenom trenutku, otvorit će se sam od sebe."
Dodao je da bi "bilo lijepo" kada bi se države koje koriste taj moreuz, poput Kine, "uključile".
Na pitanje očekuje li da će Izrael završiti rat kada i Sjedinjene Američke Države, Tramp je rekao: "Mislim da hoće."
Naglasio je i da su odnosi s Izraelom na visokom nivou. "Manje-više, želimo slične stvari. Želimo pobjedu", poručio je.
Upitan ima li plan za otok Harg, odgovorio je: "Možda imam plan, možda nemam, ali kako bih to ikada rekao novinaru... To je svakako mjesto o kojem ljudi pričaju."
Tramp se osvrnuo i na unutrašnje odnose u Republikanskoj stranci, komentarišući senatora Lindsija Grema.
- On je dugo bio 'glavni čovjek' za NATO; sada to više nije - kratko je izjavio predsjednik, signalizirajući slabljenje utjecaja tradicionalnih pro-NATO krugova u Vašingtonu.