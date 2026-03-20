Tramp poručio da nema primirja: "Ne zanima me prekid vatre, mi smo pobijedili"

Dok svijet s velikom pažnjom prati razvoj događaja u Iranu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je u svom prepoznatljivom stilu da je američka misija praktično okončana pobjedom, ali da neće biti milosti prema vlastima u Teheranu.

"Nema primirja dok traje uništenje"

Tramp je jasno naglasio da u ovoj fazi nema interesa za mirovne pregovore.

- Ne želim da radim na prekidu vatre. Ne pravi se prekid vatre u trenutku kada bukvalno brišete drugu stranu s lica zemlje. Mislim da smo pobijedili - izjavio je Tramp.

- Uništili smo njihovu mornaricu, njihovu avijaciju, uništili smo njihov protuzračni sistem, uništili smo sve. Slobodno se krećemo - naglasio je, priznavši da Iran i dalje "blokira" Hormuški tjesnac.

- Ali s vojnog stajališta, oni su gotovi - dodao je.

Kao dodatno obrazloženje za svoj čvrst stav naveo je, kako tvrdi, brutalnost iranskih vlasti, ističući da su nedavno pogubili troje mladih ljudi zbog učešća u protestima.