NASA otkrila razmjere udara: Iranski projektili pogodili ključnu izraelsku bazu

Baza Ben Ami ne predstavlja običnu vojnu lokaciju, već jedan od ključnih stubova logističke snage Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Prema podacima NASA-inog sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System), zabilježene su velike toplotne anomalije, odnosno aktivni požari unutar baze. Dostupne informacije upućuju na to da su oni direktna posljedica nedavnog vala iranskih balističkih udara na ključne vojne ciljeve širom Izraela.

Izraelska vojna baza Ben Ami zahvaćena je požarima nakon iranskog napada, a satelitski snimci američke svemirske agencije ukazuju na ozbiljna oštećenja unutar kompleksa.

U njoj je smješten 6920. transportni bataljon, jedinica od presudne važnosti za mobilnost vojske, zadužena za transport teške opreme, oklopnih vozila i tenkova na frontu.

Osim toga, baza služi i kao veliko skladišno postrojenje za strateške zalihe, municiju i rezervne dijelove, zbog čega predstavlja metu visokog prioriteta u pokušajima onesposobljavanja izraelskih kopnenih operacija.

Detekcija putem satelita

Sistem FIRMS, koji koristi satelite MODIS i VIIRS, registrovao je "hotspotove" unutar perimetra baze neposredno nakon izvještaja o eksplozijama.

Ovi senzori detektuju toplotno zračenje koje ukazuje na aktivne požare, što sugeriše da su projektili probili sisteme protivzračne odbrane i pogodili zapaljive materijale ili skladišta goriva unutar baze.