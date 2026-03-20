Trampov zvaničnik koji je dao ostavku zbog rata: "Vidio sam kako se stvara balon oko predsjednika"

Džo Kent, bivši direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma SAD-a, optužio je izraelske čelnike i američke zagovornike rata da su mjesecima vršili pritisak na Donalda Trampa da napadne Iran, iako nisu postojali čvrsti dokazi da Teheran predstavlja neposrednu prijetnju.

Kent, koji je ove sedmice dao ostavku zbog rata, izjavio je u emisiji Megyn Kelly Show da su izraelski i američki zvaničnici stvorili "komoru" oko Trampa, isključujući sumnjičave glasove iz rasprave i na kraju uvjerili predsjednika da krene u rat.

- Vidio sam kako se stvara balon oko predsjednika Trampa. Predsjednik je bio izoliran i čuo je samo te glasove unutar komore - rekao je Kent.

Kent je objasnio da je podnio ostavku jer nije mogao podržati američko-izraelski rat protiv Irana, budući da Teheran ne predstavlja "neposrednu prijetnju" SAD-u. Istakao je da je Amerika bila pod pritiskom da uđe u rat zbog "Izraela i njegovog moćnog lobija", te optužio izraelske visokorangirane dužnosnike i medije za vođenje "kampanje dezinformacija" koja je prevarila Trampa.

Govoreći u emisiji Megyn Kelly Show, Kent je rekao da su ovog puta Benjamin Netanjahu i njegovi savjetnici, zajedno s američkim zagovornicima rata poput senatora Lindzija Grema, uspješno uvjerili američkog predsjednika da djeluje prije nego što je administracija mogla detaljno razmotriti sve moguće posljedice.

- Koji god argument su koristili, rezultat je bio da je predsjednik Tramp bio uvjeren da će, ako sada poduzme akciju, cijela situacija biti brza i laka - zaključio je Kent.