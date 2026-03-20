Orbanova policija ubrizgala ukrajinskom zvaničniku "serum istine" i skoro ga ubila

Mađarski sigurnosni operativci dali su prisilnu injekciju jednom od Ukrajinaca koji su ranije ovog mjeseca pritvoreni tokom dramatične racije nad bankovnim vozilima koja su prevozila zlatne poluge i desetine miliona dolara i eura u gotovini, rekli su izvori za Guardian.

Mađarska antiteroristička policija TEK je 5. marta uhapsila sedam Ukrajinaca iz državne štedionice Oschadbank.

Oni su pratili konvoj od dva oklopna vozila iz Beča prema Ukrajini dok je prolazio kroz Mađarsku, u onome što Kijev opisuje kao redovni transfer državnih sredstava. Mađarski zvaničnici tvrdili su da se radi o novcu za "ukrajinsku ratnu mafiju", ne navodeći dodatne detalje.

Prislina injekcija

Muškarci su zadržani više od 24 sata, većim dijelom vremena s povezom na očima i lisicama, prije nego što su deportovani u Ukrajinu.

Tokom tog perioda, jednom od muškaraca, bivšem zaposleniku ukrajinske sigurnosne službe SBU, data je prisilna injekcija, rekli su sigurnosni izvori u Kijevu.

Izvori su dodali da vjeruju kako je injekcija sadržavala opuštajuću supstancu koja je trebala učiniti osobu razgovorljivijom tokom ispitivanja.

Međutim, lijek je navodno doveo do hipertenzivne krize i gubitka svijesti kod muškarca, koji je dijabetičar. Na kraju je prevezen u bolnicu.

"Ruski metod"

Jedan od ukrajinskih izvora opisao je prisilnu injekciju kao “ruski metod” koji podsjeća na tzv. serume istine koji su se koristili u KGB ispitivanjima prethodnih decenija.

Tragovi supstance iz ove klase pronađeni su tokom krvnih pretraga urađenih nakon što su muškarci vraćeni u Ukrajinu, rekao je drugi izvor.

Lorant Horvath, mađarski advokat ovih osoba, potvrdio je da je "jedna osoba primila injekciju nepoznatog sadržaja uprkos svojim prigovorima".

Mađarski policijski izvor rekao je Guardianu da je čuo od kolega da je injekcija primijenjena, ali nije znao šta je sadržavala.