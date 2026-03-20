Tramp objavio pet vojnih ciljeva u Iranu, najavio skoriji kraj rata: "Veoma smo blizu"

Predsjednik Donald Trump oglasio se putem svoje platforme Truth Social, navodeći da su Sjedinjene Američke Države blizu završetka vojnih operacija na Bliskom istoku usmjerenih protiv iranskog režima. Tramp je u svojoj objavi detaljno naveo pet glavnih ciljeva koji su, prema njegovim riječima, gotovo u potpunosti ostvareni.
U nastavku prenosimo njegovu objavu u cijelosti:
- Veoma smo blizu ispunjenju naših ciljeva dok razmatramo privođenje kraju naših velikih vojnih napora na Bliskom istoku u pogledu terorističkog režima Irana:
(1) Potpuna degradacija iranskih raketnih sposobnosti, lansera i svih povezanih sistema.
(2) Uništavanje iranske odbrambene industrijske baze.
(3) Eliminacija njihove mornarice i ratnog vazduhoplovstva, uključujući protivvazdušno naoružanje.
(4) Nikada ne dopustiti Iranu približavanje nuklearnim kapacitetima i trajno postavljanje SAD-a u poziciju da brzo i snažno reaguje ako do takve situacije dođe.
(5) Zaštita naših saveznika na Bliskom istoku na najvišem nivou, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt i druge.