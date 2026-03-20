FBI: Ruski hakeri napadaju korisnike Signala, mete su im političari i vojska

Hakeri povezani s ruskim obavještajnim službama ciljaju korisnike popularnih aplikacija za razmjenu poruka poput Signala, objavili su u petak američki Federalni istražni biro (FBI) i Agencija za kibernetičku i infrastrukturnu sigurnost (CISA). U zajedničkom upozorenju navodi se da su hakeri uspješno provalili u hiljade korisničkih računa, piše Reuters.

Prema objavljenim informacijama, napadi su usmjereni na specifičnu grupu ljudi.

- Aktivnost cilja pojedince od visokog obavještajnog interesa, kao što su sadašnji i bivši zvaničnici američke vlade, vojno osoblje, političari i novinari - stoji u upozorenju.

Metoda napada je prevara korisnika

Agencije ističu kako temeljna sigurnost aplikacija i njihova enkripcija nisu probijene. Umjesto toga, hakeri uspijevaju zaobići zaštitu tako što se lažno predstavljaju i raznim metodama prevare navode korisnike da sami otkriju svoje sigurnosne kodove. Signal i ruska ambasada u Washingtonu nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

Slično upozorenje stiglo i iz Nizozemske

Ovo američko upozorenje podudara se s onim koje su ranije ovog mjeseca izdali nizozemski obavještajni zvaničnici. Oni su tada izvijestili da su hakeri koje podržava Rusija pokrenuli globalnu kibernetičku kampanju s ciljem pristupa Signal i WhatsApp računima koje koriste zvaničnici i druge osobe od obavještajnog interesa.

Signal je na to upozorenje odgovorio pojašnjenjem da se napadi "provode putem sofisticiranih phishing kampanja, osmišljenih kako bi se korisnici prevarili da podijele informacije" te su naglasili da njihova enkripcija i infrastruktura nisu kompromitovane.