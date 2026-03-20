Zelenski priznaje da Ukrajina koristi Telegram za obavještajne operacije u Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je priznao da ukrajinska obavještajna služba koristi messenger Telegram "za rad u Rusiji".

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu, odgovarajući na pitanje novinara o blokiranju Telegrama u Rusiji, rekao je da Moskva također koristi Telegram za ciljanje Ukrajinaca.

- Naravno, Rusija i njene specijalne službe su radile i nastavljaju raditi putem Telegrama u Ukrajini. Mi to znamo, identificiramo to i borimo se protiv toga. Što se nas tiče, iskreno govoreći, mi također radimo putem Telegrama u Rusiji - rekao je.

Zelenski je priznao da ograničenja protiv Telegrama stvaraju poteškoće Ukrajini i obećao je "da će doći do Maxa", ruskog nacionalnog messengera.

- Sada, s ograničenjima Telegrama u Rusiji, naravno, bit će teže prenositi signale njihovom društvu. Ipak, primio sam izvještaj u vezi s njihovom novom mrežom - Max. Doći ćemo i do Maxa - rekao je.

Ruske vlasti su počele usporavati funkcioniranje Telegrama u decembru. Početkom februara ograničile su pristup aplikaciji u Rusiji, ali su ukinule ograničenja nakon pritužbi vojske.

Od 2019. godine Rusija je zabranila pristup nekoliko platformi i aplikacija društvenih medija, uključujući Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube i WhatsApp.