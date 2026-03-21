Iran zaprijetio UAE: Upozorenje zbog mogućih napada na sporna ostrva u Perzijskom zaljevu

Najviša operativna komandna struktura Irana uputila je upozorenje Ujedinjenim Arapskim Emiratima da ne dozvole korištenje svoje teritorije kao polazne tačke za napade na iranska ostrva Abu Musa i Veliki Tunb u Perzijskom zaljevu.

Upozorenje je stiglo iz Centralnog štaba Hatam al-Anbije (Hatam al-Anbiya), koji koordinira djelovanje između iranske vojske i Korpusa islamske revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC), prenosi Press TV.

Portparol štaba, potpukovnik Ebrahim Zolfakari, u saopćenju je naglasio da će Iran gađati izvor "svake agresije na svoju teritoriju i nacionalni suverenitet".

- Upozoravamo Ujedinjene Arapske Emirate da će, ukoliko sa njihove teritorije počne dalja agresija protiv iranskih ostrva Abu Musa i Veliki Tunb, moćne iranske oružane snage izložiti Ras el Hajmu u UAE teškim i razornim udarima - naveo je Zolfakari, aludirajući na industrijski lučki grad koji je ujedno i administrativni centar emirata Ras el Hajma.

Ovo upozorenje dolazi u jeku iranske odmazde pod nazivom "Operacija Pravo obećanje 4" (Operation True Promise 4), koja je pokrenuta nakon, kako tvrdi Teheran, američko-izraelskih napada na Islamsku Republiku.

Iran navodi da su u sklopu te operacije pogođeni ključni američki vojni objekti u regionu, uključujući baze u UAE, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu.

Teheran je ponovo istakao da zadržava pravo na odmazdu u skladu s međunarodnim pravom te je pozvao zemlje regiona da spriječe korištenje svoje teritorije za napade na Iran.

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) upozorio je da Iran neće pokazati "nikakvu uzdržanost" ukoliko njegova infrastruktura bude meta napada.