Odgađanje susreta Trampa sa Đinpingom moglo bi ići u korist Kini usred rastućih globalnih tenzija

Zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za odgađanje važnog samita s kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping) mogao bi ići u korist Pekinga.

Da bi Kina mogla imati koristi od takvog razvoja situacije, smatraju izvori CNN-a, koji ističu da je Iran strateški partner Pekinga na Bliskom istoku.

Ukoliko Tramp izgubi kontrolu nad sukobom koji već prijeti globalnim zalihama nafte i ekonomskom rastu, to bi moglo dodatno ojačati pregovaračku poziciju Kine, ukoliko se trgovinski razgovori nastave.

Peking nikada nije zvanično potvrdio planiranu posjetu, niti je dao službeni odgovor na Trampov prijedlog o odgađanju.