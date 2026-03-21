Odgađanje susreta Trampa sa Đinpingom moglo bi ići u korist Kini usred rastućih globalnih tenzija

Zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za odgađanje važnog samita s kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping) mogao bi ići u korist Pekinga.
Da bi Kina mogla imati koristi od takvog razvoja situacije, smatraju izvori CNN-a, koji ističu da je Iran strateški partner Pekinga na Bliskom istoku.
Ukoliko Tramp izgubi kontrolu nad sukobom koji već prijeti globalnim zalihama nafte i ekonomskom rastu, to bi moglo dodatno ojačati pregovaračku poziciju Kine, ukoliko se trgovinski razgovori nastave.
Peking nikada nije zvanično potvrdio planiranu posjetu, niti je dao službeni odgovor na Trampov prijedlog o odgađanju.
Tramp je izjavio da Kina nema ništa protiv pomjeranja sastanka koji je, prema Bijeloj kući, ranije bio zakazan za 31. mart.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Đijan (Lin Jian) u srijedu je rekao da samiti lidera imaju nezamjenjivu ulogu u vođenju bilateralnih odnosa.
Ipak, iza zatvorenih vrata i dalje vlada oprez. Nije sigurno da će se samit održati prema planu, jer postoji mogućnost da se i Kina i Sjedinjene Američke Države povuku iz razgovora.
- Ako rat u Iranu prouzrokuje velike žrtve kineskih građana ili veliku štetu na kineskoj imovini u regiji, onda Tramp neće moći doći - rekao je izvor, navodeći jednu od ključnih crvenih linija Pekinga.