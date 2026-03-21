Izrael "udario" i na Siriju, pogođen komandni centar i vojni kompleksi

Izrael je saopćio da je izveo zračne napade na infrastrukturu sirijske vlade na jugu zemlje, kao odgovor na ono što je opisao kao "napade na druzske civile u pokrajini Suweida". U izjavi, izraelska vojska (Israeli Defense Forces – IDF) navela je da je tokom noći pogodila komandni centar i oružje uskladišteno u vojnim kompleksima. - Izraelske odbrambene snage neće tolerirati štetu prema Druzima u Siriji i nastavit će djelovati kako bi ih branile - istaknuto je u saopćenju. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad kao "skandalozan napad na suverenitet i teritorijalni integritet Sirije" te izraelsko opravdanje nazvalo "slabim i izmišljenim izgovorima".

Navedeno je da napadi predstavljaju eskalaciju koja nastavlja izraelsku politiku "miješanja u unutarnje stvari s ciljem potkopavanja sigurnosti i stabilnosti". Izrael, koji ima značajnu druzsku manjinu, prethodno je takve napade predstavljao kao napore zaštite zajednice preko granice. Druzi su sektaška šiitska zajednica s jedinstvenim identitetom i uvjerenjima u Siriji, Libanu, Izraelu i Golanskoj visoravni koju je okupirao Izrael. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) upozorio je na moguće daljnje akcije, rekavši da "Izrael neće dopustiti sirijskoj vladi da iskoristi širi regionalni rat kako bi ciljala na zajednice Druza" i da će udariti "još većom silom" ako bude potrebno. Do sada je Sirija uglavnom ostala na marginama trenutnog regionalnog sukoba na Bliskom istoku, koji je počeo krajem prošlog mjeseca, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenule koordinirane raketne napade na Iran. Najnovija vojna akcija u Siriji dolazi usred eskalacije nasilja u Suweidi, pretežno druzskoj provinciji na jugu Sirije, gdje su sukobi između vladinih snaga i lokalnih naoružanih grupa intenzivirani posljednjih dana nakon pokušaja druzskih milicija da uđu na teritorije pod kontrolom vlade.