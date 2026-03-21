Izrael "udario" i na Siriju, pogođen komandni centar i vojni kompleksi

Izrael je saopćio da je izveo zračne napade na infrastrukturu sirijske vlade na jugu zemlje, kao odgovor na ono što je opisao kao "napade na druzske civile u pokrajini Suweida".
U izjavi, izraelska vojska (Israeli Defense Forces – IDF) navela je da je tokom noći pogodila komandni centar i oružje uskladišteno u vojnim kompleksima.
- Izraelske odbrambene snage neće tolerirati štetu prema Druzima u Siriji i nastavit će djelovati kako bi ih branile - istaknuto je u saopćenju.
Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad kao "skandalozan napad na suverenitet i teritorijalni integritet Sirije" te izraelsko opravdanje nazvalo "slabim i izmišljenim izgovorima".
Navedeno je da napadi predstavljaju eskalaciju koja nastavlja izraelsku politiku "miješanja u unutarnje stvari s ciljem potkopavanja sigurnosti i stabilnosti".
Izrael, koji ima značajnu druzsku manjinu, prethodno je takve napade predstavljao kao napore zaštite zajednice preko granice. Druzi su sektaška šiitska zajednica s jedinstvenim identitetom i uvjerenjima u Siriji, Libanu, Izraelu i Golanskoj visoravni koju je okupirao Izrael.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) upozorio je na moguće daljnje akcije, rekavši da "Izrael neće dopustiti sirijskoj vladi da iskoristi širi regionalni rat kako bi ciljala na zajednice Druza" i da će udariti "još većom silom" ako bude potrebno.
Do sada je Sirija uglavnom ostala na marginama trenutnog regionalnog sukoba na Bliskom istoku, koji je počeo krajem prošlog mjeseca, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenule koordinirane raketne napade na Iran.
Najnovija vojna akcija u Siriji dolazi usred eskalacije nasilja u Suweidi, pretežno druzskoj provinciji na jugu Sirije, gdje su sukobi između vladinih snaga i lokalnih naoružanih grupa intenzivirani posljednjih dana nakon pokušaja druzskih milicija da uđu na teritorije pod kontrolom vlade.
Sirijski opservatorij za ljudska prava (Syrian Observatory for Human Rights – SOHR), sa sjedištem u Velikoj Britaniji, izjavio je da su borbe izbile nakon što je minobacačka vatra pala na područja pod kontrolom Druza, a kasnije je granatiranje pogodilo stambene četvrti u gradu Suweida, izazivajući paniku među stanovnicima.
Sirijske vlasti, međutim, pružaju drugačiju verziju događaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopćilo je da su sigurnosne snage razbile organiziranu kriminalnu mrežu koja se bavila krađom automobila i trgovinom drogom, pri čemu je uhapšeno devet osumnjičenih.
Nemiri su uslijedili nakon prethodnog nasilja u Suweidi, kada su sukobi između Druza, sunitskih beduinskih plemena i vladinih snaga prošlog jula odnijeli stotine života. Vladine snage optužene su da su stale na stranu plemenskih grupa, iako tvrde da su intervenisale kako bi uspostavile red.
Izrael je i tada izvodio napade, tvrdeći da brani druzske zajednice i provodi demilitarizaciju južne Sirije.
Iako postoji zabrinutost da bi Sirija mogla biti uvučena u sukob – posebno jer Izrael pojačava napade protiv Hezbollaha u susjednom Libanu – analitičari kažu da je najnovija eskalacija više povezana s unutarnjom dinamikom nego s regionalnim ratom.
Sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa (Ahmed al-Sharaa) jasno je poručio da Damask nastoji izbjeći uplitanje.
- S iznimnom preciznošću proračunavamo svoje korake i radimo na tome da Siriju držimo podalje od bilo kakvog sukoba - rekao je u govoru nakon Ramazanskog bajrama u glavnom gradu.