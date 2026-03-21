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OGLASIO SE IRGC

Sedamdeseti talas odmazde Irana i Hezbolaha: Više od 55 napada na američke i izraelske ciljeve u regiji

U Libanu se također događaju značajni sukobi na različitim frontovima

Sedamdeseti talas odmazde Irana i Hezbollaha: Više od 55 napada na američke i izraelske ciljeve u regiji. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

21.3.2026

Sedamdeseti talas odmazde protiv američkih i izraelskih interesa u regiji Perzijskog zaljeva i šire usmjeren je na više od 55 lokacija, saopćio je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC).

U izjavi koju je objavila iranska web stranica Press TV (Press TV) na engleskom jeziku, IRGC je opisao najnoviji talas napada kao rezultat "glasnih eksplozija, rafala vatre i stupova dima" u ciljanim područjima.

Nekoliko zemalja u regionu, uključujući Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Izrael, izvijestilo je o aktivaciji sistema protivvazdušne odbrane kako bi presreli napade dronovima i raketama rano u subotu.

Također su se pojavili izvještaji da je Iran lansirao najmanje dvije balističke rakete srednjeg dometa, ciljajući zajedničku američko-britansku vojnu bazu na otoku Diego Garsija (Diego Garcia) u Indijskom okeanu.

Hezbolah (Hezbollah) je jutros objavio da je jučer izveo 55 odvojenih napada na izraelske trupe, bilo u Libanu ili preko granice na sjeverni Izrael. Čini se da je ovo najveći broj napada Hezbolaha u jednom danu u njegovoj historiji protiv Izraela.

U Libanu se također događaju značajni sukobi na različitim frontovima.

U južnom i zapadnom dijelu Libana, u Kouri, došlo je do sukoba između izraelskih trupa, koje su pokušavale napredovati preko granice, i napada Hezbollaha.

Na istočnom frontu, u blizini Kiama (Khiama) i Tajbeha (Taybeha), vode se borbe između Hezbolaha i izraelskih trupa. Ranije sinoć dogodio se i zračni napad u kojem je poginula najmanje jedna osoba.

Situacija u Libanu i dalje eskalira, a u Bejrutu se ta eskalacija osjetila sinoć kroz napade na južna predgrađa.

# HEZBOLAH
# PERZIJSKI ZALJEV
# IRGC
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