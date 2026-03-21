Sedamdeseti talas odmazde Irana i Hezbolaha: Više od 55 napada na američke i izraelske ciljeve u regiji

Sedamdeseti talas odmazde protiv američkih i izraelskih interesa u regiji Perzijskog zaljeva i šire usmjeren je na više od 55 lokacija, saopćio je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC). U izjavi koju je objavila iranska web stranica Press TV (Press TV) na engleskom jeziku, IRGC je opisao najnoviji talas napada kao rezultat "glasnih eksplozija, rafala vatre i stupova dima" u ciljanim područjima.

Nekoliko zemalja u regionu, uključujući Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Izrael, izvijestilo je o aktivaciji sistema protivvazdušne odbrane kako bi presreli napade dronovima i raketama rano u subotu. Također su se pojavili izvještaji da je Iran lansirao najmanje dvije balističke rakete srednjeg dometa, ciljajući zajedničku američko-britansku vojnu bazu na otoku Diego Garsija (Diego Garcia) u Indijskom okeanu.

Hezbolah (Hezbollah) je jutros objavio da je jučer izveo 55 odvojenih napada na izraelske trupe, bilo u Libanu ili preko granice na sjeverni Izrael. Čini se da je ovo najveći broj napada Hezbolaha u jednom danu u njegovoj historiji protiv Izraela. U Libanu se također događaju značajni sukobi na različitim frontovima. U južnom i zapadnom dijelu Libana, u Kouri, došlo je do sukoba između izraelskih trupa, koje su pokušavale napredovati preko granice, i napada Hezbollaha.