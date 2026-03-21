Havaji pogođeni najgorim poplavama u više od 20 godina: Evakuisano 5.500 ljudi, šteta mogla premašiti milijardu dolara

Havaji su pogođeni najgorim poplavama u više od dvije decenije, dok su obilne kiše dodatno natopile tlo već zasićeno padavinama od prije sedmicu dana.

Mutne poplavne vode preplavile su velike dijelove Sjeverne obale ostrva Oahu, poznate širom svijeta po surfanju na velikim valovima.

Bujice su nosile kuće i automobile, što je dovelo do naredbi za evakuaciju 5.500 ljudi sjeverno od Honolulua. Vlasti su upozorile da bi brana stara 120 godina mogla popustiti.

Guverner Džoš Grin (Josh Green) izjavio je da bi šteta od oluje mogla premašiti milijardu dolara, uključujući oštećenja aerodroma, škola, cesta, kuća i bolnice u Kuli na ostrvu Maui.

Do sada nisu prijavljene smrtne žrtve, niti je iko zvanično nestao. Oko deset osoba prevezeno je u bolnicu zbog hipotermije, navodi guverner.

Nacionalna garda i vatrogasci iz Honolulua evakuisali su helikopterima 72 djece i odraslih koji su boravili na proljetnom omladinskom kampu u odmaralištu na zapadnoj obali Oahua.

Desetine, možda i stotine kuća pretrpjele su oštećenja u petak, ali vlasti još nisu u mogućnosti procijeniti punu razmjere uništenja, rekao je gradonačelnik Honolulua Rik Blangijardi (Rick Blangiardi).