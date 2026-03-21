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ŠTETA NA TRI LOKACIJE

Iran ispalio balističku raketu na centralni Izrael: Pogođen vrtić

Za sada nema izvještaja o povrijeđenim ili stradalim osobama

Iran ispalio balističku raketu na Izrael. Screenshot

A. O.

21.3.2026

Iran je ispalio balističku raketu s kasetnom bojevom glavom na centralni Izrael, pri čemu je nanesena šteta na tri lokacije u gradu Rišon Lezion (Rishon Lezion), saopćile su spasilačke službe.

Snimci prikazuju krater nastao od jedne od submunicija (kasetnih bombica), a oštećen je i dječiji vrtić.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenim ili stradalim osobama.

Prije ovog incidenta, mediji su javili da su Izraelske odbrambene snage (Israel Defense Forces – IDF) identificirale novi napad balističkim raketama iz Irana, a sirene su se oglasile u centralnom dijelu zemlje.

# IRAN
# DJEČIJI VRTIĆ
# IDF
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