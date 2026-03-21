Iran ispalio balističku raketu na centralni Izrael: Pogođen vrtić

Iran je ispalio balističku raketu s kasetnom bojevom glavom na centralni Izrael, pri čemu je nanesena šteta na tri lokacije u gradu Rišon Lezion (Rishon Lezion), saopćile su spasilačke službe.

Snimci prikazuju krater nastao od jedne od submunicija (kasetnih bombica), a oštećen je i dječiji vrtić.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenim ili stradalim osobama.

Prije ovog incidenta, mediji su javili da su Izraelske odbrambene snage (Israel Defense Forces – IDF) identificirale novi napad balističkim raketama iz Irana, a sirene su se oglasile u centralnom dijelu zemlje.