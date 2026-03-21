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POŽAR U POGONU

Kompanija koja proizvodi dronove za Ukrajinu zapaljena u Češkoj, na meti je zbog veza s Izraelom

Neki od ovih dronova isporučuju se Ukrajini kroz volonterske inicijative kampanje "Poklon za Putina"

Izbio požar. Pravda

A. O.

21.3.2026

Industrijski kompleks u češkom gradu Pardubice pogođen je požarom, a objekat je proizvodio dronove namijenjene isporuci Ukrajini.

Policija istražuje požar kao namjerno izazvan, nakon što je grupa koja sebe naziva "Frakcija zemljotresa" (Earthquake Faction) preuzela odgovornost, navodeći da je incident bio protest protiv izraelskog oružja.

Zgrada u Pardubicama sadrži proizvodne pogone kompanije LPP Holding (LPP Holding), koja sarađuje s izraelskom firmom Elbit Systems na razvoju i proizvodnji dronova.

Neki od ovih dronova isporučuju se Ukrajini kroz volonterske inicijative kampanje "Poklon za Putina".

Organizatori su naveli da, prema prvim izvještajima, požar nije utjecao na isporuke dronova u Ukrajinu.

# POŽAR
# ORUŽJE
# RUSIJA
# UKRAJINA
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