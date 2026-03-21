SAD i Izrael pokušavaju onesposobiti iranske raketne baze: Veliki broj lansirača uništen, ali Iran održava napade

SAD i Izrael pokušali su onesposobiti značajan dio iranskog arsenala, uključujući lansere balističkih raketa, bombardovanjem ulaza u podzemne objekte, otkriva istraga CNN-a.

CNN je pregledao satelitske snimke 32 iranske raketne baze, većinom ukopane unutar planina, i utvrdio da su sve pogođene vazdušnim napadima, uglavnom ciljanim na ulaze u tunele, površinske zgrade ili raskrsnice puteva. Najmanje 77 posto od 107 ulaza u tunele analiziranih od strane CNN-a bilo je bombardovano.

Satelitski snimci također pokazuju najmanje 15 uništenih raketnih lansera u bazama.

Brza vazdušna kampanja SAD-a i Izraela ima cilj onesposobiti podzemne gradove u kojima je Iran planirao sigurno puniti raketne lansere prije nego ih upotrijebi za napade na američke položaje i saveznike na Bliskom istoku, kažu stručnjaci.

- Sjedinjene Države i Izrael bili su efikasni u "zazidavanju" iranskih raketnih i dronovskih kapaciteta unutar ovih visoko izdržljivih gradova - rekao je Ankit Panda, stručnjak za sigurnost u Carnegie zadužbini za međunarodni mir (Carnegie Endowment for International Peace).

Dodaje da to značajno utiče na Iranovu sposobnost provođenja visokog tempa lansiranja raketa.

Lansiranja iranskih raketa i dronova opala su za više od 90 posto od početka sukoba, ali stručnjaci upozoravaju da Iran i dalje može napadati strateške ciljeve, uključujući brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.