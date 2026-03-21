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SATELITSKI SNIMCI

SAD i Izrael pokušavaju onesposobiti iranske raketne baze: Veliki broj lansirača uništen, ali Iran održava napade

I dalje ćete viđati neka lansiranja, rekao je Sem Lair

SAD i Izrael uništavaju ulaze u iranske podzemne gradove. CNN

A. O.

21.3.2026

SAD i Izrael pokušali su onesposobiti značajan dio iranskog arsenala, uključujući lansere balističkih raketa, bombardovanjem ulaza u podzemne objekte, otkriva istraga CNN-a.

CNN je pregledao satelitske snimke 32 iranske raketne baze, većinom ukopane unutar planina, i utvrdio da su sve pogođene vazdušnim napadima, uglavnom ciljanim na ulaze u tunele, površinske zgrade ili raskrsnice puteva. Najmanje 77 posto od 107 ulaza u tunele analiziranih od strane CNN-a bilo je bombardovano.

Satelitski snimci također pokazuju najmanje 15 uništenih raketnih lansera u bazama.

Brza vazdušna kampanja SAD-a i Izraela ima cilj onesposobiti podzemne gradove u kojima je Iran planirao sigurno puniti raketne lansere prije nego ih upotrijebi za napade na američke položaje i saveznike na Bliskom istoku, kažu stručnjaci.

- Sjedinjene Države i Izrael bili su efikasni u "zazidavanju" iranskih raketnih i dronovskih kapaciteta unutar ovih visoko izdržljivih gradova - rekao je Ankit Panda, stručnjak za sigurnost u Carnegie zadužbini za međunarodni mir (Carnegie Endowment for International Peace).

Dodaje da to značajno utiče na Iranovu sposobnost provođenja visokog tempa lansiranja raketa.

Lansiranja iranskih raketa i dronova opala su za više od 90 posto od početka sukoba, ali stručnjaci upozoravaju da Iran i dalje može napadati strateške ciljeve, uključujući brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Procjene prije rata sugerisale su da Iran raspolaže hiljadama balističkih projektila, ali samo nekoliko stotina lansera sposobnih za lansiranje, što je predstavljalo "usko grlo", dodatno otežano kampanjom SAD-a i Izraela. CNN je također uočio dokaze popravki na nekim uništenim ulazima u tunele. U jednoj bazi sjeverno od Isfahana (Isfahan), satelitski snimci prikazuju građevinsku opremu kako otkopava blokirani ulaz manje od 48 sati nakon bombardovanja.

- I dalje ćete viđati neka lansiranja - rekao je Sem Lair (Sam Lair), istraživački saradnik u Centru za studije neproliferacije James Martin (James Martin Center for Nonproliferation Studies). 

- Ne mislim da će nestati, ali će nastaviti polako opadati."

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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