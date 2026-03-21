Iranci objavili šokantni snimak: F-35 pogođen, pilot povrijeđen, avion dugo van funkcije

Pilot je zadobio rane od gelera, ali je u stabilnom stanju, dok avion pretrpio ozbiljna oštećenja i neće se uskoro vratiti u operativnu upotrebu.

Američki borbeni avion F-35 Lightning II pogođen je 19. marta od strane iranske protivzračne odbrane i prisilno je sletio na neotkrivenu američku bazu na Bliskom istoku, objavio je dopisnik NPR-a iz Pentagona, Tom Bovman (Bowman).

Kapetan Tim Havkins (Hawkins), glasnogovornik američke Centralne komande, potvrdio je da je F-35 bio u borbenoj misiji iznad Irana kada je prisilno sletio. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je avion pogođen novorazvijenim sistemima protivzračne odbrane, uz video snimku termalnim sistemom koja prikazuje trenutak udara.

Analitičari spekulišu da je avion mogao biti napadnut sistemima kratkog dometa poput Azarakhsha, Majida ili Tondara, dok su ranije kružile i glasine o korištenju komponenti ruskog S-300 PMU1. IRGC je naglasio da su njihovi specijalisti nakon sukoba prošlog juna razvili nove sisteme integrirane u nacionalni protivzračni sistem, koji su sada pogođeni američki avion.

Iako se prisilno slijetanje rijetko označava kao potpuni pad, teško oštećen avion u taktičkim izvještajima može se smatrati "oborenim". Ovo je prvi put od početka sukoba SAD-a i Izraela protiv Irana da je Pentagon priznao uspješan iranski udar na F-35.

SAD i Izrael koriste F-35 u misijama zračne nadmoći, udara, elektroničkog ratovanja i izviđanja, a njegov trošak prelazi 100 miliona dolara. Do sada su Amerikanci također priznali gubitak tri F-15E Strike Eagle, zračnog tankera KC-135, desetak dronova MQ-9 Reaper i oštećenje još šest tankera u napadima na Bliskom istoku.

Kako sukob traje, očekuje se da bi američki zračni gubici mogli rasti, s obzirom na jačanje iranske protivzračne odbrane.