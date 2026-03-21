Iran testira domet svojih raketa: Napad na vojnu bazu usred Indijskog okeana mogao bi ugroziti evropske metropole poput Pariza

Baza Diego Garcia, smještena na izoliranom otoku arhipelaga Čagos (Chagos), jedna je od najvažnijih vojnih baza na svijetu i ponekad služi za stacioniranje bombardera sposobnih nositi nuklearno oružje. U petak je Velika Britanija ustupila ovu bazu, zajedno s bazom Fairford u Engleskoj, SAD-u za specifične obrambene operacije protiv Irana.

Napad bi mogao označiti novu eskalaciju sukoba, ali, prema američkim zvaničnicima, projektili nisu postigli cilj. Prvi je pao u more sam od sebe, dok je drugi uništen sistemom SM-3 koji koristi "hit-to-kill" tehnologiju bez eksplozivne bojeve glave.

Arhipelag Čagos, od kojeg se otok Diego Garcia izdvaja, bio je posljednja britanska kolonija u Indijskom oceanu, a lokalno stanovništvo protjerano je šezdesetih i sedamdesetih godina kako bi se izgradila baza. Ugovori iz 1966. dali su SAD-u zakup otoka na 50 godina, uz mogućnost produženja, što je sada važeće do 2036.

Diego Garcia je igrala ključnu ulogu u američkim vojnim operacijama, uključujući napade bombardera B-2 na Afganistan nakon 11. septembra, kao i kasnije misije u Iraku i Afganistanu.

Napad je izazvao zabrinutost u Vašingtonu (Washingtonu) jer bi mogao ukazivati na povećani domet iranskih raketa, koje su navodno dosezale 2000 kilometara, dok bi sada Horemshahr-4 mogli pogoditi ciljeve udaljene i do 4000 kilometara, to znači da su Iranu u dosegu možda čak i evropske metropole poput Pariza. S druge strane, možda je ovaj pokušaj udara na Diego Garciju bio samo blef Revolucionarne garde kako bi natjerala SAD da posumnja kako Iran ima sposobnost za koju dosad nisu vjerovali da posjeduje.

Napad se dogodio nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio kako bi mogao smanjiti operacije u Iranu.

- Približavamo se ispunjenju naših ciljeva dok razmatramo postupno smanjenje naših velikih vojnih napora na Bliskom istoku u odnosu na iranski teroristički režim - rekao je Tramp.

Među ciljevima koje je predsjednik naveo jest i "potpuna degradacija iranskih raketnih sposobnosti, lansera i svega ostalog što se na njih odnosi”.

Međutim, iranski pokušaj napada na bazu Diego Garcia sugerira kako Teheran i dalje ima vojne mogućnosti za osvetu.