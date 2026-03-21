Alarm u Izraelu: Boje se mogućih promjena u Iranu koje bi im mogle skupo izaći

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da Iran više ne može obogaćivati uran niti proizvoditi balističke rakete, što znači da su izraelsko-američki napadi gotovo u potpunosti ostvarili zacrtane ciljeve.

- Postojala su tri cilja – uništenje iranskog nuklearnog programa, uništenje iranskog balističkog programa i stvaranje uvjeta koji će omogućiti iranskom narodu da uzme svoju sudbinu u svoje ruke - rekao je Netanjahu.

U maniru Donalda Trampa (Trumpa), premijer je naglasio da Izrael postaje svjetska sila.

- Iran je danas slabiji nego ikad, a Izrael je regionalna sila, ako ne i svjetska. U jednoj ruci držimo Davidov mač, a druga nam je ispružena za mir. Ono što Iranci rade ne može se ni približiti onome što su planirali - pohvalio je svoju politiku izraelski premijer, prenosi Jutarnji list.

Ipak, Netanjahu je naglasio da rat još nije završen.

- Kampanja protiv Irana nastavit će se koliko god bude potrebno - poručio je premijer.

S druge strane, tamošnji mediji ne dijele optimizam premijera. Times of Israel je, uz dozu ironije, naveo da je „svega nekoliko sati nakon Netanjahuove izjave u Jeruzalemu Iran ispalio niz projektila na Izrael, što je uzrokovalo ponovno oglašavanje sirena u glavnom gradu i drugim dijelovima zemlje“.

Vidljive su i razlike između Vašingtona (Washingtona) i Tel Aviva kada je riječ o strateškim ciljevima. Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Levit, naglasila je da operacija "Epski bijes" ima četiri jasno definirana cilja: prvo, potpuno uništiti iransku sposobnost proizvodnje i raspoređivanja balističkih projektila; drugo, eliminirati iransku mornaricu; treće, neutralizirati terorističke skupine koje djeluju uz podršku Teherana kako ne bi mogle destabilizirati Bliski istok; i četvrto, osigurati da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje.

Smjena vlasti u Teheranu nije spomenuta, što je u skladu s Trampovom politikom odustajanja od širenja demokracije širom svijeta.

Netanjahu je u četvrtak prvi put naglasio i ekonomski motiv iza odluke o ratu. Prema njegovim riječima, trebalo bi izgraditi naftovode i plinovode za transport bliskoistočne nafte i plina preko Arapskog poluotoka do izraelskih luka, kako bi se izbjegle iranske prijetnje u Hormuškom moreuzu. Premijer smatra da bi alternativne rute za energente trebale ići kroz zapadni smjer, sve do izraelskih mediteranskih luka, što bi dugoročno eliminiralo prijetnje u tom strateškom prolazu i donijelo Izraelu korist.

Unatoč značajnom napretku postignutom u ratu, postoji zabrinutost unutar Izraela da sukob s Iranom može dovesti do radikaliziranijeg režima koji bi težio nuklearnom oružju više nego prethodni. Ovu procjenu prenose izvori unutar Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), a objavljen je u Jerusalem Postu, vodećem izraelskom dnevniku.

Nakon početnih udara izraelskih zračnih snaga na visoke iranske zvaničnike, protivzračnu odbranu i balističke projektilne kapacitete, napadi su se ubrzo usmjerili na uništavanje komandnih centara, snaga Korpusa islamske revolucionarne garde, Basija, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obavještajnih službi.

Podsjećajući na prethodnu kampanju, Netanyahu je pohvalio i napade od prije osam mjeseci, kada je tvrdio da će tadašnja operacija ući u izraelsku historiju i biti proučavana u vojnim školama širom svijeta.