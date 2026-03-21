Iran ne posustaje: Atentat na Hameneija nije poljuljao vlast

Predviđanja da bi atentat na vrhovnog vođu Irana, Ali Hameneija (Khameneija), mogao dovesti do kolapsa vlasti nisu se obistinila.

Analiza Al Jazeere pokazuje da je iranski politički sistem izdržao udar zahvaljujući kombinaciji duboko ukorijenjenih institucija, paralelnih sigurnosnih mreža i ideološke legitimacije.

Prvo, vlast u Iranu nije koncentrirana u rukama jedne osobe. Paralelne strukture, uključujući Islamsku revolucionarnu gardu (IRG) i ustavna tijela, omogućuju brzo popunjavanje praznina u vodstvu. Odmah nakon atentata uspostavljeno je privremeno vijeće, a nasljednik je potvrđen rekordnom brzinom. Ovaj mehanizam sprječava stvaranje vakuuma moći koji bi mogao destabilizirati državu.

Drugo, sigurnosni i vojni aparat ostao je netaknut. IRG i povezane institucije razvijale su mrežu lojalnih i organiziranih struktura koje ne ovise o jednoj osobi, čime su eliminirali rizik od kolapsa. Ideološki temelj režima, princip Čuvara revolucije, dodatno jača legitimaciju vlasti jer moć nije vezana za pojedinca, već institucionalno i teološki.

Treće, unatoč unutarnjim prosvjedima i međunarodnim pritiscima, nije došlo do masovnih defekcija niti gubitka kontrole nad ključnim institucijama.

Sistem je izdržao šok zahvaljujući hijerarhijskoj organizaciji, odanosti sigurnosnih snaga i sposobnosti brzog reagiranja u kriznim situacijama.

Četvrto, sistem se pokazao fleksibilnim i adaptivnim. Iako je ubistvo vrhovnog vođe značajan udarac, paralelne strukture i sposobnost političkih manevara omogućile su očuvanje stabilnosti, sprječavajući da unutarnji i vanjski izazovi prerastu u potpunu destabilizaciju zemlje.