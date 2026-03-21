Tragedija u Južnoj Koreji: U eksploziji u tvornici poginulo 14 ljudi, desetine povrijeđenih

Spasioci u Južnoj Koreji pronašli su tijela 14 osoba u zgarištu tvornice autodijelova u centralnom gradu Daejeonu, gdje je snažna eksplozija izazvala požar i povrijedila najmanje 59 ljudi.

Prema podacima vatrogasnih službi, 25 povrijeđenih zadobilo je teške povrede. Na gašenju požara i operaciji spašavanja, koja je počela nakon izbijanja vatre u petak poslijepodne, bilo je angažovano više od 500 vatrogasaca, policajaca i pripadnika hitnih službi.

Nam Duk-u (Nam Deuk-woo), načelnik vatrogasne službe distrikta Daedeok u Daejeonu, izjavio je da je požar potpuno razorio tvorničku zgradu. Zbog opasnosti od urušavanja, vatrogasci u početku nisu mogli ući u objekat.

Potraga za nestalim radnicima započela je kasno u petak, nakon što su vlasti na teren poslale vatrogasne robote kako bi ohladili konstrukciju, a potom izvršile sigurnosni pregled zgrade.

Devet od ukupno 14 žrtava pronađeno je u prostoriji za koju se pretpostavlja da je služila kao teretana na trećem spratu, dok su tri tijela otkrivena u blizini rezervoara za vodu na drugom spratu. Time su pronađene sve osobe koje su se ranije vodile kao nestale.

U akciji je učestvovalo oko 120 vozila, uključujući helikoptere, bespilotno vozilo s vodenim topom te dva vatrogasna robota namijenjena za rad u teško pristupačnim područjima, uz stotine pripadnika spasilačkih i sigurnosnih službi.