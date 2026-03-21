Amerikanci napali nuklearno postrojenje u Natanzu, korištene bombe za probijanje bunkera

Iran je saopćio da su Sjedinjene Američke Države i Izrael danas izveli napad na postrojenje za obogaćivanje uranija u Natanzu, prenijeli su državni mediji.

Prema navodima iranske agencije Tasnim, nakon udara nije zabilježeno curenje radijacije, a stanovništvo u okolini nuklearnog kompleksa nije bilo izloženo opasnosti.

Izraelske odbrambene snage (IDF) za CNN su kazale da nemaju saznanja o bilo kakvom napadu njihove vojske na to postrojenje.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) potvrdila je u subotu da provjerava informacije o incidentu. Iz agencije su naveli da za sada nema povećanja nivoa radijacije izvan lokacije.

Generalni direktor IAEA-e Rafael Grossi ponovo je pozvao sve strane na vojnu suzdržanost kako bi se izbjegao bilo kakav rizik od nuklearne nesreće.

Ovo je drugi put da je nuklearno postrojenje u Natanzu meta napada od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

Istovremeno, izraelski javni servis Kan objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su napad izvele Sjedinjene Američke Države.

Prema tim navodima, za napad su korištene takozvane "bunker buster" bombe namijenjene uništavanju duboko ukopanih objekata.

Podsjetimo, SAD su još u junu 2025. godine, tokom dvanaestodnevnog rata Izraela i Irana, bacile više od deset GBU-57 "Massive Ordnance Penetrator" bombi na podzemna nuklearna postrojenja Fordo i Natanz.