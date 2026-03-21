Iran optužuje Ameriku i Izrael za napad na privatne brodove u Zaljevu

Iranska vojska optužuje američke i izraelske snage za namjerne napade na privatne brodove i putničke brodove u Zaljevu, navodeći da su frustrirani zbog njihovih poteškoća u suočavanju s "snažnim napadom" Irana.

- Upozoravamo da će, ako se ova kukavička agresija ponovi, biti poduzete oštre i uzvratne mjere - rekao je glasnogovornik (IRGC-a) – Iranske Revolucionarne garde.

Prema izvještajima, Iran je zaprijetio napadima na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški moreuz, međutim, od tada je signalizirao selektivniji pristup.

Prema dostupnim podacima, od početka sukoba više brodova je oštećeno u napadima dronovima i projektilima.

U nekim ranijim napadima, pogođeni su tankeri i teretni brodovi, a nekoliko brodova je moralo biti napušteno zbog požara i oštećenja.