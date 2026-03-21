Više od 20 država spremno osigurati siguran prolaz kroz Hormuški moreuz

Više od dvadeset država, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku, Francusku, Japan i Južnu Koreju, najavilo je učešće u međunarodnim naporima s ciljem osiguravanja sigurnog prolaza kroz Hormuški moreuz, istovremeno oštro kritikujući poteze Irana koji su doveli do zatvaranja ove ključne pomorske rute.

Grupa od ukupno 22 zemlje, koju pored većine evropskih država čine i Ujedinjeni Arapski Emirati te Bahrein, objavila je zajedničko saopćenje, prenosi The Guardian.

U dokumentu su jasno naglasili spremnost na konkretne korake:

- Izražavamo spremnost da doprinesemo odgovarajućim naporima kako bi se osigurao siguran prolaz kroz moreuz. Pozdravljamo posvećenost država koje učestvuju u pripremnom planiranju.

Države potpisnice ujedno su oštro osudile nedavne incidente u regiji:

- Najoštrije osuđujemo nedavne iranske napade na nenaoružane trgovačke brodove u Zaljevu, napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i plinska postrojenja, kao i de facto zatvaranje Hormuškog moreuza koje provode iranske snage."