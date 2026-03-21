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U NAREDNIM DANIMA

Izraelski ministar odbrane najavio: Napadi na Iran će se znatno pojačati

Nakon konsultacija s visokim vojnim zvaničnicima u vojnom štabu u Tel Avivu, Kac je poručio da će se operacije fokusirati na samo iransko rukovodstvo

Israel Kac. AP

M. Až.

21.3.2026

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je u subotu da će Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, u narednim danima "znatno pojačati" napade na Iran.

Nakon konsultacija s visokim vojnim zvaničnicima u vojnom štabu u Tel Avivu, Kac je poručio da će se operacije fokusirati na samo iransko rukovodstvo, navodi se u saopćenju njegovog ureda.

Govoreći o ciljevima kampanje, istakao je da Izrael ostaje odlučan da nastavi djelovanje protiv iranske strukture moći, s jasnom namjerom "uklanjanja njegovih zapovjednika i uništenja njegovih strateških kapaciteta", sve dok, kako je naveo, ne budu uklonjene sve prijetnje sigurnosti Izraela i američkih interesa u regiji.

Ove izjave dolaze nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u petak rekao da razmatra postepeno "smanjenje" vojnih operacija protiv Irana, dodajući da su Sjedinjene Američke Države blizu ostvarenja svojih ciljeva u ovom sukobu.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# ISRAEL KATZ
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