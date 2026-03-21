Hezbolah objavio video raketnog napada na izraelske vojne ciljeve

Libanski pokret Hezbolah objavio je videosnimak za koji tvrdi da prikazuje raketni napad na izraelske položaje u području Kfar Juvala.
SUKOBI NA JUGU LIBANA
RAT NA BLISKOM ISTOKU
Na objavljenim kadrovima vidi se višestruko lansiranje projektila
Lansiranje raketa. Platforma X
Libanski pokret Hezbolah objavio je videosnimak za koji tvrdi da prikazuje raketni napad na izraelske položaje u području Kfar Juvala.
Na objavljenim kadrovima vidi se višestruko lansiranje projektila, a prema procjenama riječ je o raketnom sistemu Grad s projektilima tipa 9M22U.
Kao meta napada navedeni su vojni sistemi raspoređeni na tom području.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"