Hezbolah objavio video raketnog napada na izraelske vojne ciljeve

Libanski pokret Hezbolah objavio je videosnimak za koji tvrdi da prikazuje raketni napad na izraelske položaje u području Kfar Juvala.

Na objavljenim kadrovima vidi se višestruko lansiranje projektila, a prema procjenama riječ je o raketnom sistemu Grad s projektilima tipa 9M22U.

Kao meta napada navedeni su vojni sistemi raspoređeni na tom području.