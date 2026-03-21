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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Hezbolah objavio video raketnog napada na izraelske vojne ciljeve

Na objavljenim kadrovima vidi se višestruko lansiranje projektila

Lansiranje raketa. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

Libanski pokret Hezbolah objavio je videosnimak za koji tvrdi da prikazuje raketni napad na izraelske položaje u području Kfar Juvala.

Na objavljenim kadrovima vidi se višestruko lansiranje projektila, a prema procjenama riječ je o raketnom sistemu Grad s projektilima tipa 9M22U.

Kao meta napada navedeni su vojni sistemi raspoređeni na tom području.

# IZRAEL
# HEZBOLAH
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