Tramp razmatra vrlo rizičnu misiju u Iranu: Američki specijalci će izvući iranski nuklearni materijal?

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) razmatra više scenarija za osiguravanje ili eventualno izvlačenje iranskog nuklearnog materijala, objavio je CBS News, pozivajući se na izvore upućene u interne rasprave.

Prema tim navodima, planiranje je uključivalo i mogućnost angažmana snaga iz Zajedničke komande za specijalne operacije (JSOC), elitne jedinice specijalizirane za osjetljive misije povezane sa sprječavanjem širenja nuklearnog naoružanja.

Ipak, kako se ističe, Tramp još nije donio konačnu odluku o tome da li će takva operacija biti pokrenuta.

CBS navodi da je glasnogovornica Bijele kuće poručila kako je zadatak Pentagona da pripremi različite operativne opcije, dok se glasnogovornik američkog ministarstva odbrane nije odmah oglasio o ovom pitanju.

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran je do prošlog ljeta raspolagao s približno 440 kilograma uranija obogaćenog na nivo od 60 posto, što ga dovodi na mali tehnički korak od razine potrebne za izradu nuklearnog oružja. Smatra se da je značajan dio tog materijala ostao skriven na nuklearnim lokacijama koje su bile meta američkih operacija tokom dvanaestodnevnog rata.

Američki zvaničnici potvrđuju da se opcija preuzimanja iranskog visoko obogaćenog uranija i dalje razmatra, a sekretarka za štampu Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) ranije ove sedmice naglasila je da je to "opcija na stolu".