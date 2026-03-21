Iran ispalio balističke rakete prema američko-britanskoj bazi u Indijskom okeanu

Iran je ispalio dva balistička projektila srednjeg dometa prema američko-britanskoj vojnoj bazi Diego Garcia, smještenoj u središnjem dijelu Indijskog okeana, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na informacije koje prenosi Reuters.

Kao izvor navode se više neimenovanih zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prema navodima Reuters, jedan projektil je skrenuo s putanje prije nego što je stigao u zonu baze, dok je američki ratni brod lansirao raketu-presretač tipa SM-3 kako bi neutralizirao drugi projektil.

Za sada nije precizirano kada je došlo do ispaljivanja ovih projektila, a Bijela kuća i Ministarstvo odbrane nisu odgovorili na upit Reuters u vezi s ovim incidentom.

Baza Diego Garcia je udaljena od Irana nešto manje od 4.000 kilometara (oko 3.800 km).