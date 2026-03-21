Iranci tvrde: Oborili smo treći neprijateljski avion F-16

Jedinice protuzračne odbrane Korpusa iranske revolucionarne garde saopćile su da su danas u 03:45 sati po lokalnom vremenu u centralnom iranskom zračnom prostoru pogodile treći neprijateljski F-16 borbeni avion tokom aktuelnog sukoba.

U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Islamske revolucionarne garde (IRGC) navodi se da je protuzračna raketa pogodila još jedan neprijateljski borbeni avion u centralnom dijelu iranskog zračnog prostora.

Prema istom izvoru, riječ je o trećem F-16 borbenom avionu koji pripada neprijatelju, a cilj je pogođen u 03:45 sati po lokalnom vremenu. Avion je, kako se navodi, gađan naprednim sistemima protuzračne odbrane kojima upravljaju Vazdušno-svemirske snage IRGC-a.

U saopćenju IRGC-a je dodano da je nekoliko sati ranije izraelska vojska priznala lansiranje rakete protuzračne odbrane prema jednom od vlastitih borbenih aviona.

Dalje se naglašava da uspješno praćenje i presretanje više od 200 zračnih ciljeva, uključujući dronove, krstareće rakete, avione za dopunu goriva i napredne borbene avione tokom prve tri sedmice sukoba, odražava značajno unaprjeđenje iranskih sposobnosti zračne osmatračke i presretačke mreže, kao i jačanje sistema protivzračne odbrane zemlje.