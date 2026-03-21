Izraelska vojska objavila snimke napada na tvornicu balističkih projektila u Teheranu

Izraelska vojska saopćila je u subotu da je izvela zračne napade na lokacije za proizvodnju balističkih projektila koje pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) u glavnom gradu Teheranu, usred kontinuiranih američko-izraelskih napada na Iran.

U saopćenju, vojska je navela da je njena ratna avijacija izvela opsežnu seriju udara u Teheranu, ciljajući objekte koji se koriste za proizvodnju balističkih projektila.

Navodi se da je među pogođenim lokacijama bio centralni kompleks IRGC-a koji se koristi za proizvodnju i razvoj komponenti balističkih projektila.

U saopćenju se dodaje da su napadi također ciljali kompleks koji pripada Ministarstvu odbrane, odgovoran za proizvodnju goriva za projektile.

Vojska je također tvrdila da je pogodila više sistema protuzračne odbrane koje pripadaju iranskom režimu, a koji su bili raspoređeni širom Teherana.

Američko-izraelski napadi na Iran počeli su 28. februara, a Teheran je odgovorio ponovljenim napadima dronovima i projektilima usmjerenim na Izrael i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američke vojne snage.