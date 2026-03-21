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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp postavio ultimatum: Ako radikalno lijevi demokrati ne potpišu sporazum, ICE će hapsiti po aerodromima

Premjestit ću naše briljantne i domoljubne agente ICE-a na aerodrome gdje će provoditi sigurnosne mjere kakve niko nikada prije nije vidio, rekao je

Donald Tramp. Pool / AP

M. Až.

21.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je ultimatum demokratama, prijeteći da će rasporediti agente Imigracijske i carinske službe (ICE) na aerodromima ako se ne postigne sporazum o sigurnosti. U svojoj izjavi posebno je istakao imigrante iz Somalije i optužio demokratske zvaničnike u  Minesoti za uništavanje te savezne države.

- Ako radikalno lijevi demokrati odmah ne potpišu sporazum da naša zemlja, a posebno naši aerodromi, ponovo budu slobodni i sigurni, premjestit ću naše briljantne i domoljubne agente ICE-a na aerodrome gdje će provoditi sigurnosne mjere kakve niko nikada prije nije vidio. To uključuje trenutačno hapšenje svih nezakonitih imigranata koji su ušli u našu zemlju, s jakim naglaskom na one iz Somalije, koji su potpuno uništili, uz odobrenje korumpiranog guvernera, glavnog državnog odvjetnika i kongresnice Ilhan Omar, nekad veliku državu Minesotu.

Tramp je dodao: "Radujem se što ću vidjeti ICE na djelu na našim aerodromima. Učinimo Ameriku ponovo velikom."

# SAD
# DONALD TRUMP
# ICE
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