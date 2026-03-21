Wall Street Journal: Iran je uvjeren da pobjeđuje, ima tri uvjeta za kraj rata

Tri sedmice od početka rata, iranski režim šalje signale da vjeruje u svoju pobjedu i da je u poziciji Vašingtonu nametnuti nagodbu koja bi zacementirala dominaciju Teherana nad bliskoistočnim energentima u desetljećima koja dolaze, piše Wall Street Journal.

Takav bi se stav, međutim, mogao pokazati kao opasno pogrešna procjena odlučnosti predsjednika Trampa ili sposobnosti Izraela da zada strateške udarce preživjelom vodstvu i vojnim kapacitetima Islamske Republike.

Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu davali su proturječne izjave o trajanju rata, pokušavajući istovremeno umiriti tržišta i držati Teheran u neizvjesnosti. Dok je Netanjahu u četvrtak izjavio da će rat završiti "puno brže nego što ljudi misle", Tramp je ovog tjedna poručio da će SAD okončati sukob u "bliskoj budućnosti", iako je Pentagon istovremeno slao tisuće dodatnih marinaca na Bliski istok.

Iran vjeruje da vrijeme radi za njega

Problem je u tome što i Iran ima pravo glasa o tome kada će oružje utihnuti - a za sada se čini da vjeruje kako vrijeme radi za njega. Unatoč optimističnim američkim i izraelskim izvještajma o uništavanju lansera i zaliha projektila, Iran je zadržao sposobnost da svakodnevno ispaljuje desetke balističkih projektila i znatno veći broj dronova diljem Bliskog istoka.

Stopa napada posljednjih se dana čak i pojačala u usporedbi sa stanjem prije desetak dana. Iranski udari ove su sedmice nanijeli katastrofalnu štetu ključnim energetskim postrojenjima u Kataru, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok iranski izvoz nafte i dalje cvjeta.

Plovidba Hormuškim moreuzom, ključnim prolazom u Perzijskom zaljevu, moguća je samo uz iransko dopuštenje. U međuvremenu, rast cijena nafte i plina uzrokuje sve veću štetu gospodarstvima diljem svijeta i stvara pritisak na Trampa da okonča rat koji je 28. februara započeo očekujući brzu pobjedu.

Visoki zahtjevi Teherana

"Iranci nisu spremni okončati rat jer su naučili važnu lekciju - da relativno lako i jeftino mogu prouzročiti golemu štetu i kaos. Sada žele da tu lekciju nauči i cijeli svijet", izjavila je Dina Esfandiary, analitičarka za Iran i autorica knjige o iranskim vanjskim odnosima. Svjestan svoje moći, Teheran je obećao da će pristati na prekid vatre samo ako Washington i zaljevske države plate visoku cijenu.

Glasnogovornik Odbora za vanjske poslove i obranu iranskog parlamenta, Ebrahim Rezaei, rekao je nakon sastanka s vojnim zapovjednicima u petak da razgovori sa SAD-om nisu na dnevnom redu jer se Teheran "fokusira na kažnjavanje agresora". Drugi iranski čelnici bili su jednako trijumfalni, a ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi opisao je Iran kao novi Vijetnam za Sjedinjene Države.

Uvjeti koje su iranski čelnici posljednjih dana postavili za okončanje rata uključuju goleme ratne odštete od SAD-a i njegovih saveznika te protjerivanje američkih vojnih snaga iz regije. Također su pozvali na pretvaranje Hormuškog tjesnaca - međunarodnog plovnog puta gdje je slobodna plovidba zajamčena međunarodnim pravom - u iransku naplatnu postaju koja bi kontrolirala trećinu svjetske sirove nafte koja se prevozi morem.

- Iran planira uspostaviti 'novi status' za Hormuški moreuz prema kojem bi svaki brod koji prolazi morao Teheranu platiti naknadu za tu povlasticu - izjavio je za novinsku agenciju Mehr Mohamad Mokber, član Vijeća za svrsishodnost i savjetnik vrhovnog vođe za ekonomska pitanja.

- Iran će se iz sankcionirane zemlje pretvoriti u osnaženu silu u regiji i svijetu. Sankcionirat ćemo one arogantne sile koje teže dominaciji - dodao je.

Američki odgovor

Takva retorika možda podcjenjuje odlučnost Vašingtona.

- Takva je bahatost opasna jer nisu dovoljno pametni da shvate kako im predsjednik Tramp nikada neće dopustiti pobjedu. Ne razumiju koliko je daleko spreman ići - rekao je Džejson Grinblat, koji je u prvoj Trampovoj administraciji bio posebni izaslanik Bijele kuće za Bliski istok.

- Cijena bi mogla biti golema, ali cijena ignoriranja ovog problema bila bi višestruko veća kroz mnogo, mnogo godina.

Teško je zamisliti da bi SAD ili zaljevske države prihvatile takav aranžman. Tramp je više puta obećao ponovno otvoriti Hormuški moreuz, silom ako bude potrebno, i naredio je slanje ekspedicijskih jedinica marinaca na Bliski istok.

Američki napor da osigura plovne putove kroz Hormuški moreuz bio bi "jednostavan vojni manevar" s "vrlo malo rizika", rekao je Tramp u petak u objavi na društvenoj mreži Truth Social, kritizirajući europske saveznike zbog odbijanja da se pridruže misiji.