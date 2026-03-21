Iran planira naplaćivati prolazak kroz Hormuški moreuz

Iranski parlament priprema zakon kojim bi se brodovima naplaćivala naknada za siguran prolazak kroz Hormuški moreuz, koji je trenutno većim dijelom blokiran i čije ograničenje utječe na svjetsko gospodarstvo.

Poluslužbena novinska agencija ISNA izvijestila je u subotu, pozivajući se na člana parlamentarnog odbora za gospodarstvo, da je pripremljen nacrt zakona o naplati prolaska plovilima kroz taj strateški moreuz.

Said Rahmatzadeh, član spomenutog odbora, izjavio je da je uvođenje naknada za prolazak moreuzima "uobičajena praksa na mnogim važnim pomorskim pravcima diljem svijeta". Prema njegovim riječima, ta bi mjera mogla pomoći u povećanju iranskih prihoda te poboljšati sigurnost plovidbe i usluge duž plovnog puta.

Iran je 2. marta najavio ograničenja plovidbe kroz moreuz kao odgovor na američko-izraelske napade, upozorivši da bi mogao gađati brodove koji pokušaju proći bez prethodne koordinacije.

Američko-izraelski napadi na Iran započeli su 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio opetovanim napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na Izrael i zaljevske zemlje u kojima su smješteni američki vojni kapaciteti.