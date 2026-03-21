Video / Iran balističkim projektilom gađao glavno nuklearno postrojenje Izraela

Dvadesetak osoba povrijeđeno je u napadu balističkim projektilom na Dimonu, grad na jugu Izraela, saopćila je izraelska hitna služba.

Služba Magen David Adom putem Telegrama je izvijestila da njihovi bolničari pružaju pomoć desetogodišnjem dječaku i 40-godišnjoj ženi, koji su zadobili umjerene povrede od gelera. Pomoć se pruža i drugim povrijeđenima na mjestu napada.

Dimona je grad u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, smatra se ključnim za izraelsku politiku nuklearne dvosmislenosti.