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DIMONA

Video / Iran balističkim projektilom gađao glavno nuklearno postrojenje Izraela

Dvadesetak osoba povrijeđeno je u napadu balističkim projektilom na Dimonu

Iran gađao Dimonu. Plarforma

M. Až.

21.3.2026

Dvadesetak osoba povrijeđeno je u napadu balističkim projektilom na Dimonu, grad na jugu Izraela, saopćila je izraelska hitna služba.

Služba Magen David Adom putem Telegrama je izvijestila da njihovi bolničari pružaju pomoć desetogodišnjem dječaku i 40-godišnjoj ženi, koji su zadobili umjerene povrede od gelera. Pomoć se pruža i drugim povrijeđenima na mjestu napada.

Dimona je grad u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, smatra se ključnim za izraelsku politiku nuklearne dvosmislenosti.

Prema široko rasprostranjenim uvjerenjima, u postrojenju se proizvodi plutonij za neprijavljeni program nuklearnog oružja, čiji se arsenal procjenjuje na 80 do 400 bojnih glava.

# IZRAEL
# IRAN
# DIMONA
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