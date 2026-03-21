Video / Iran balističkim projektilom gađao glavno nuklearno postrojenje Izraela

Dvadesetak osoba povrijeđeno je u napadu balističkim projektilom na Dimonu, grad na jugu Izraela, saopćila je izraelska hitna služba.
DIMONA
Dvadesetak osoba povrijeđeno je u napadu balističkim projektilom na Dimonu
Iran gađao Dimonu. Plarforma
Dvadesetak osoba povrijeđeno je u napadu balističkim projektilom na Dimonu, grad na jugu Izraela, saopćila je izraelska hitna služba.
Služba Magen David Adom putem Telegrama je izvijestila da njihovi bolničari pružaju pomoć desetogodišnjem dječaku i 40-godišnjoj ženi, koji su zadobili umjerene povrede od gelera. Pomoć se pruža i drugim povrijeđenima na mjestu napada.
Dimona je grad u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, smatra se ključnim za izraelsku politiku nuklearne dvosmislenosti.
Prema široko rasprostranjenim uvjerenjima, u postrojenju se proizvodi plutonij za neprijavljeni program nuklearnog oružja, čiji se arsenal procjenjuje na 80 do 400 bojnih glava.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"