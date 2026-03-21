Iran napao Dimonu, grad u kojem se krije tajni nuklearni program star više od 60 godina

Dvadesetak osoba povrijeđeno je u današnjem napadu balističkim projektilom na Dimonu u južnom Izraelu, priopćila je izraelska hitna služba. Služba Magen David Adom putem Telegrama je izvijestila da njihovi bolničari pružaju pomoć desetogodišnjem dječaku i 40-godišnjoj ženi, koji su zadobili umjerene povrede od gelera. Pomoć se pruža i drugim povrijeđenima na mjestu napada.

Dimona je grad u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, smatra se ključnim za izraelsku politiku nuklearne dvosmislenosti, prenosi Index.

Prema široko rasprostranjenim uvjerenjima, u postrojenju se proizvodi plutonij za neprijavljeni program nuklearnog oružja, čiji se arsenal procjenjuje na 80 do 400 bojnih glava.

Koliki je izraelski nuklearni arsenal?

Prema podacima Centra za kontrolu naoružanja i neširenje oružja te inicijative Nuclear Threat, procjenjuje se da Izrael ima najmanje 90 nuklearnih bojevih glava i dovoljno fisijskog materijala za proizvodnju još nekoliko stotina.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), UN-ovo nuklearno nadzorno tijelo, navodi da 30 zemalja ima kapacitet razviti nuklearno oružje, ali samo ih je devet za koje se zna da ga posjeduju. Prema podacima Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja, dobitnice Nobelove nagrade za mir, Izrael ima drugi najmanji arsenal među tih devet – manji ima samo Sjeverna Koreja.

Stručnjaci ističu da Izrael može lansirati nuklearne bojeve glave iz borbenih aviona, podmornica ili preko balističkih raketa s kopna.

Izrael nikad nije potpisao NPT

Izrael je jedna od samo pet zemalja – uz Indiju, Pakistan, Sjevernu Koreju i Južni Sudan – koje nisu potpisale Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT), međunarodni sporazum koji je stupio na snagu 1970. godine.

Njime se države obvezuju na promicanje miroljubive uporabe nuklearne energije i sprečavanje širenja nuklearnog oružja. Iran je potpisnik tog ugovora, no Izrael i svjetske sile optužuju Teheran da ga krši nepotrebnim obogaćivanjem uranija do razine dovoljne za izradu nuklearnog oružja.

Da bi pristupio NPT-u, Izrael bi morao odustati od svog nuklearnog arsenala.

Ugovor priznaje samo pet država kao službene nuklearne sile: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i SAD – pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a. Sve su testirale nuklearno oružje prije 1967., godine koju ugovor određuje kao granicu za priznanje.

Koliko dugo Izrael posjeduje nuklearno oružje?

Historijski zapisi pokazuju da su izraelski čelnici još od osnutka države 1948., u sjeni Holokausta, nastojali razviti nuklearni arsenal kako bi osigurali preživljavanje zemlje.

Izraelska komisija za atomsku energiju osnovana je 1952., a njen prvi predsjednik Ernst David Bergman izjavio je da bi nuklearna bomba jamčila "da nas više nikad neće voditi kao ovce na klanje", navodi Jevrejska virtualna enciklopedija.

Istraživači vjeruju da je Izrael 1958. počeo graditi postrojenje za razvoj nuklearnog oružja u blizini Dimone. Degradirano izvješće američke obavještajne službe iz prosinca 1960., sastavljeno od strane Zajedničkog obavještajnog odbora za atomsku energiju, navodi da je projekt Dimona uključivao postrojenje za proizvodnju plutonija i da je projekt bio povezan s nuklearnim oružjem.

Oko 1967. Izrael je u tajnosti razvio sposobnost proizvodnje nuklearnih eksploziva, prema podacima Udruge za kontrolu naoružanja. Do 1973. SAD je bio uvjeren da Izrael posjeduje nuklearno oružje.

Izrael nije među zemljama koje uživaju zaštitu američkog nuklearnog kišobrana. Ta zaštita odvraća protivnike i potiče saveznike da sami ne razvijaju nuklearno oružje. Stručnjaci smatraju da činjenica da Izrael nije pod američkim nuklearnim kišobranom implicira neizrečeno priznanje da već ima vlastito nuklearno oružje.

Je li Izrael ikad upotrijebio nuklearno oružje?

Nije.

Jevrejska virtualna enciklopedija navodi da je Izrael pripremio nuklearne bombe tijekom arapsko-izraelskih ratova 1967. i 1973., ali ih nije koristio. Tijekom posljednjih 50 godina pojavile su se glasine o testiranjima nuklearnog oružja u podzemnim postrojenjima, uključujući pustinju Negev.

Najpoznatiji slučaj, i dalje predmet rasprava, zbio se u rujnu 1979., kada je američki satelit za detekciju nuklearnih eksplozija zabilježio dvostruki bljesak na području gdje se susreću Atlantski i Indijski ocean. Neki znanstvenici smatrali su da je bljesak posljedica nuklearnog testiranja – moguće izraelskog, južnoafričkog ili zajedničkog.

Izrael je zanijekao bilo kakvu povezanost s tim događajem, poznatim kao Vela incident. Dnevnici tadašnjeg američkog predsjednika Džimija Kartera, objavljeni 2010., navode da je u Bijeloj kući tada prevladavalo "sve jače uvjerenje" da je Izrael testirao nuklearnu eksploziju blizu južnog vrha Afrike, no to nikada nije potvrđeno.

Gdje Izrael razvija nuklearno oružje?

Opće je uvjerenje da se izraelski nuklearni program provodi u postrojenju u Dimoni.

Stručnjaci tvrde da inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju nikada nisu posjetili taj lokalitet i da ne postoji dogovor koji bi omogućio nadzor. Američki naučnici posjetili su Dimonu šezdesetih godina prošlog stoljeća i, na temelju ograničenih inspekcija, zaključili da je riječ o mirnodopskom programu. Od tada američki inspektori nisu više bili tamo.

Neki stručnjaci vjeruju da Izrael gradi novi reaktor kako bi povećao nuklearne kapacitete. Štokholmski međunarodni institut za mirovna istraživanja navodi da Izrael vjerojatno nadograđuje postrojenje za proizvodnju plutonija, koji se može koristiti i u vojne i civilne svrhe, uključujući svemirske programe.

Zbog tajnovitosti, Dimona je desetljećima simbol fascinacije i bijesa u vezi s izraelskim nuklearnim programom.

Tijekom rijetkog javnog pojavljivanja na tom mjestu 2018., izraelski premijer Benjamin Netanjahu iskoristio je lokaciju kao kulisu za poruku neprijateljima: "Oni koji prijete da će nas izbrisati s karte – dovode u pitanje vlastitu sigurnost. U svakom slučaju, neće uspjeti u svom cilju."