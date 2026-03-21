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ZRAČNA BAZA

Video / Razorni udari pogodili iransku bazu Vahdati

Snimke s mjesta događaja potvrđuju razmjere napada, za koje se vjeruje da su ih izveli Izrael i/ili Sjedinjene Države

Snažni udari na bazu Vahdati. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

Golemi oblaci dima nadvili su se u subotu ujutro nad zračnom bazom Vahdati u zapadnom Iranu nakon niza snažnih udara na skladišta municije.

Riječ je o četvrtoj taktičkoj lovačkoj bazi, smještenoj u blizini grada Dezfula u pokrajini Huzestan, koju zajednički koriste Iranska ratna avijacija i Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC).

Snimke s mjesta događaja potvrđuju razmjere napada, za koje se vjeruje da su ih izveli Izrael i/ili Sjedinjene Države.

# IRAN
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