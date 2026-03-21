Video / Razorni udari pogodili iransku bazu Vahdati

Golemi oblaci dima nadvili su se u subotu ujutro nad zračnom bazom Vahdati u zapadnom Iranu nakon niza snažnih udara na skladišta municije.

Riječ je o četvrtoj taktičkoj lovačkoj bazi, smještenoj u blizini grada Dezfula u pokrajini Huzestan, koju zajednički koriste Iranska ratna avijacija i Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC).

Snimke s mjesta događaja potvrđuju razmjere napada, za koje se vjeruje da su ih izveli Izrael i/ili Sjedinjene Države.