Video / Razorni udari pogodili iransku bazu Vahdati

Golemi oblaci dima nadvili su se u subotu ujutro nad zračnom bazom Vahdati u zapadnom Iranu nakon niza snažnih udara na skladišta municije.
RAT NA BLISKOM ISTOKU
ZRAČNA BAZA
Snimke s mjesta događaja potvrđuju razmjere napada, za koje se vjeruje da su ih izveli Izrael i/ili Sjedinjene Države
Snažni udari na bazu Vahdati. Platforma X
Golemi oblaci dima nadvili su se u subotu ujutro nad zračnom bazom Vahdati u zapadnom Iranu nakon niza snažnih udara na skladišta municije.
Riječ je o četvrtoj taktičkoj lovačkoj bazi, smještenoj u blizini grada Dezfula u pokrajini Huzestan, koju zajednički koriste Iranska ratna avijacija i Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC).
Snimke s mjesta događaja potvrđuju razmjere napada, za koje se vjeruje da su ih izveli Izrael i/ili Sjedinjene Države.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"