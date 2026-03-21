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IZRAEL

Raketni napad na Dimonu: 47 osoba povrijeđeno, dječak u teškom stanju

Prema informacijama izraelske hitne službe Magen David Adom, većina povreda nastala je od gelera

Dimona. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

U raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, ranjeno je 47 osoba koje se trenutno nalaze na bolničkom liječenju. Prema informacijama izraelske hitne službe Magen David Adom, većina povreda nastala je od gelera.

Među povrijeđenima je desetogodišnji dječak koji se nalazi u teškom stanju, kao i tridesetogodišnja žena koja je zadobila povrede od krhotina stakla. Ostale povrede su lakšeg stepena.

Dimona se nalazi oko 13 kilometara od Nuklearnog istraživačkog centra Negev.

# IZRAEL
# IRAN
# DIMONA
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