Izraelska vojska objavila kartu: Iranski projektili mogu pogoditi Evropu i dijelove Velike Britanije

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su grafiku s procjenom dometa iranskog balističkog arsenala, prema kojoj se gotovo cijela Evropa, uključujući dijelove Ujedinjenog Kraljevstva, sada nalazi u dometu projektila ispaljenih iz Irana.

Ova objava uslijedila je nakon pokušaja napada na zajedničku američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, u kojem su korištena dva balistička projektila srednjeg dometa.

- Iranski teroristički režim lansirao je balističku raketu dugog dometa koja može dostići udaljenost od oko 4.000 km.

Tokom Operacije "Uspon Lava" u junu 2025. godine, IDF je otkrio da iranski režim ima namjeru razviti rakete dometa 4.000 km, koje predstavljaju prijetnju desetinama zemalja u Evropi, Aziji i Africi. Iranski režim je to negirao.

Mi smo to govorili: Iranski teroristički režim predstavlja globalnu prijetnju. Sada, s raketama koje mogu dosegnuti London, Pariz ili Berlin, ta prijetnja je očigledna.

Iranski teroristički režim izveo je napade protiv 12 zemalja u regiji i razvija sposobnost koja predstavlja mnogo širu prijetnju - navodi se u saopćenju IDF-a.