Tramp planira pregovore s Iranom: Ovo je njegovih šest uvjeta za kraj rata

Nakon tri sedmice rata, administracija Donalda Trampa započela je preliminarne razgovore o sljedećoj fazi sukoba i mogućem izgledu mirovnih pregovora s Iranom, prema izjavama jednog američkog zvaničnika za Axios i izvora upućenog u situaciju.

Predsjednik Tramp je u petak izjavio kako razmatra "okončanje" rata, iako američki zvaničnici procjenjuju da se očekuje još dvije do tri sedmice borbi. U međuvremenu, njegovi savjetnici žele početi postavljati temelje za diplomatsko rješenje. Prema izvorima, u te su razgovore uključeni Trampovi izaslanici Jared Kušner (Jared Kushner) i Stiv Vitkof (Steve Witkoff).

Svaki sporazum o prekidu rata morao bi uključivati ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, rješavanje pitanja iranskih zaliha visoko obogaćenog urana te uspostavu dugoročnog dogovora koji bi obuhvatio iranski nuklearni program, balističke projektile i potporu regionalnim saveznicima Teherana.

Izravnog kontakta između SAD-a i Irana posljednjih dana nije bilo, no poruke su se prenosile preko Egipta, Katara i Ujedinjenog Kraljevstva. Egipat i Katar izvijestili su SAD i Izrael da je Iran zainteresiran za pregovore, ali pod vrlo strogim uvjetima, koji uključuju prekid vatre, jamstva da se rat neće nastaviti i isplatu odštete.

Američki zahtjevi

- Smatramo da smo zaustavili iransko napredovanje", rekao je jedan američki zvaničnik, uvjeren da će Iranci na kraju sjesti za pregovarački stol. Prema njegovim riječima, SAD od Irana traži da pristane na šest obveza:

1. petogodišnja obustava raketnog programa;

2. potpuna zabrana obogaćivanja urana;

3. demontaža reaktora u nuklearnim postrojenjima Natanz, Isfahan i Fordow, koje su SAD i Izrael bombardirali prošle godine;

4. uspostava strogih vanjskih protokola za nadzor stvaranja i korištenja centrifuga te srodnih strojeva koji bi mogli poslužiti za razvoj programa nuklearnog oružja;

5. sklapanje sporazuma o kontroli naoružanja sa zemljama u regiji, što uključuje ograničenje broja projektila na najviše 1000;

6. prestanak financiranja posredničkih skupina poput Hezbolaha u Libanu, Hutista u Jemenu ili Hamasa u Gazi.

Prepreke i nepovjerenje

Iran je u prošlosti više puta odbio nekoliko od navedenih zahtjeva, a vodstvo u Teheranu ističe i poteškoće u pregovaranju s predsjednikom koji je i ranije sudjelovao u razgovorima, da bi ih potom naglo prekinuo bombardiranjem.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u subotu indijskom kolegi da normalizacija situacije u Hormuškom moreuzu zahtijeva da SAD i Izrael prekinu napade na Iran i obvežu se da ih neće nastaviti, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.

Sam Tramp je u petak poručio da se ne protivi razgovorima, ali da trenutno nije zainteresiran za ispunjavanje iranskog zahtjeva za prekidom vatre. Zahtjev za odštetom također smatra "neprihvatljivim", potvrdio je američki dužnosnik.

Prostor za kompromis

Ipak, drugi zvaničnik sugerira da bi moglo biti prostora za pregovore o povratu zamrznute iranske imovine.

- Oni to nazivaju odštetom. Mi to možda možemo nazvati povratom zamrznutog novca. Postoji mnogo načina na koje možemo formulirati stvari kako bi oni politički riješili što trebaju i postigli konsenzus unutar svog sustava - rekao je.

- Sve je u formulaciji. No, prvo moramo doći do točke gdje nam je formulacija jedini problem.

Trampov tim trenutno se bavi s dva ključna pitanja: ko je u Iranu najbolja osoba za pregovore i koja je država najbolji posrednik. Iako je Aragči bio glavni posrednik u prošlim pregovorima, Trampovi ga savjetnici, prema riječima američkih zvaničnika, vide kao "faks-mašinu", a ne kao nekoga ko ima ovlasti postići stvarni dogovor. Zbog toga pokušavaju utvrditi ko u Iranu uistinu donosi odluke i kako s tom osobom stupiti u kontakt.

Dok je Oman posredovao u posljednjem krugu nuklearnih pregovora, SAD sada traži drugog posrednika, po mogućnosti Katar, zbog obostranog nepovjerenja s Omancima. Američki zvaničnici ističu da se Katar pokazao kao učinkovit i pouzdan posrednik u Gazi. Međutim, Katar je spreman pomoći iza kulisa, ali ne želi preuzeti ulogu glavnog službenog posrednika, navode dva izvora.

Izvori dodaju da Trampovi savjetnici žele biti spremni ako se u bliskoj budućnosti otvore vrata za pregovore s Iranom. Uvjeti koje bi predstavili Vitkof i Kušner bili bi slični onima koje su iznijeli u Ženevi dva dana prije početka rata.