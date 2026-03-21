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OŠTEĆENO DEVET ZGRADA

Video / Iranski projektili pogodili grad Arad na jugu Izraela: Najmanje pet osoba poginulo, više od 100 povrijeđeno

Hitne službe zbrinjavaju veći broj povrijeđenih, priopćila je izraelska medicinska služba Magen David Adom

Napad na Arad. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

Najmanje je pet osoba poginulo, a više od 100 ozlijeđeno u iranskom napadu balističkim projektilima na grad Arad na jugu Izraela.

Prema prvim izvještajima, nakon napada srušila se jedna zgrada u kojoj su se nalazili ljudi, dok je drugu zahvatio požar.

Ukupno je oštećeno devet zgrada, a vlasti izražavaju zabrinutost zbog velikog broja osoba koje se vode kao nestale ili su zarobljene pod ruševinama.

Na terenu je proglašena velika nesreća te su angažirane sve raspoložive spasilačke snage i vatrogasne postrojbe u potrazi za preživjelima. U pomoć pristižu i helikopteri. Napad su bezuspješno pokušali presresti.

Služba Magen David Adom priopćila je da je 33 osobe prevezeno u bolnicu, među njima četiri osobe koje su teško povrijeđene, 12 s umjerenim povredama i 17 s lakšim povredama. Dodaje se da će njihove ekipe nastaviti "pretraživati teren u potrazi za žrtvama".

# IZRAEL
# IRAN
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