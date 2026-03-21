Saudijska Arabija protjeruje iranskog vojnog atašea i članove osoblja ambasade

Saudijska Arabija je u subotu objavila da je proglasila iranskog vojnog atašea i četiri druga člana osoblja ambasade "nepoželjnima" te im naredila da napuste zemlju u roku od 24 sata.

Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi je navelo da je odluka donesena zbog onoga što opisuje kao "kontinuirane iranske napade na saudijsko tlo".

Tokom protekle tri sedmice, Iran je izveo napade na američke vojne baze u Saudijskoj Arabiji i energetska postrojenja u zemlji, kao odgovor na američke i izraelske napade.

Katar, još jedna zemlja meta iranskih napada, protjerala je 17. marta vojne i sigurnosne atašee iranske ambasade u toj zemlji.