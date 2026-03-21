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PROGLAŠENI NEPOŽELJNIMA

Saudijska Arabija protjeruje iranskog vojnog atašea i članove osoblja ambasade

Naredili su im da napuste zemlju u roku od 24 sata

Iranska ambasada u Saudijskoj Arabiji. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

Saudijska Arabija je u subotu objavila da je proglasila iranskog vojnog atašea i četiri druga člana osoblja ambasade "nepoželjnima" te im naredila da napuste zemlju u roku od 24 sata.

Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi je navelo da je odluka donesena zbog onoga što opisuje kao "kontinuirane iranske napade na saudijsko tlo".

Tokom protekle tri sedmice, Iran je izveo napade na američke vojne baze u Saudijskoj Arabiji i energetska postrojenja u zemlji, kao odgovor na američke i izraelske napade.

Katar, još jedna zemlja meta iranskih napada, protjerala je 17. marta vojne i sigurnosne atašee iranske ambasade u toj zemlji.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
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