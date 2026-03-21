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IZRAEL

Pojavili se novi snimci iz Arada: Nanesena velika šteta u iranskom napadu

U napadima je nanesena velika šteta na više zgrada, a silina eksplozija upućuje na to da su korištene konvencionalne bojeve glave

Arad nakon iranskog napada. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

Najmanje pet osoba poginulo je, a više od 100 povrijeđeno u iranskom napadu balističkim projektilima na grad Arad.

U napadima je nanesena velika šteta na više zgrada, a silina eksplozija upućuje na to da su korištene konvencionalne bojeve glave s više stotina kilograma eksploziva.

U Aradu je petogodišnja djevojčica u teškom stanju nakon udara balističkog projektila, izvijestili su bolničari. Hitna služba Magen David Adom priopćila je da su njihovi timovi zbrinuli više desetaka ljudi s lakšim do teškim povredama nakon što je u napadu oštećeno nekoliko stambenih zgrada.

Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se, kako se čini, vidi trenutak udara i eksplozija koja odjekuje gradom.

- Ovo je događaj ogromnih razmjera - izjavio je glavni direktor hitne službe, opisujući prizore haosa i neizvjesnosti.

- S nekim osobama smo izgubili kontakt i strahujemo za njihovu sigurnost - dodao je.

Jedna se zgrada urušila, a vjeruje se da su u njoj zarobljeni ljudi. Druga zgrada gori, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti dok traju akcije spašavanja.

# IZRAEL
# IRAN
# ARAD
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