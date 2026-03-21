Izrael pokreće istragu o neuspješnom presretanju projektila koji je pogodio Arad

Izraelske zračne snage pokrenule su istragu o neuspješnom presretanju balističkog projektila koji je pogodio grad Arad na jugu zemlje.

Podsjetimo, u udaru je poginulo najmanje pet osoba, izvještaji govore o više od 100 povrijeđenih, a pričinjena je velika materijalna šteta.

Vjeruje se da je projektil bio opremljen konvencionalnom bojnom glavom koja je sadržavala stotine kilograma eksploziva. Paralelnu istragu o okolnostima napada pokrenulo je i Zapovjedništvo domovinske fronte.

I Zračne snage i Zapovjedništvo domovinske fronte istražuju i raniji udar na obližnju Dimonu, gdje je također povrijeđeno na desetke ljudi.

Hitne službe nastavljaju s pretragom terena u potrazi za mogućim novim žrtvama.