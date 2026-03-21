Izrael pokreće istragu o neuspješnom presretanju projektila koji je pogodio Arad

Izraelske zračne snage pokrenule su istragu o neuspješnom presretanju balističkog projektila koji je pogodio grad Arad na jugu zemlje.
NAJMANJE PET MRTVIH
Vjeruje se da je projektil bio opremljen konvencionalnom bojnom glavom koja je sadržavala stotine kilograma eksploziva
Arad nakon iranskog napada. Platforma X
Izraelske zračne snage pokrenule su istragu o neuspješnom presretanju balističkog projektila koji je pogodio grad Arad na jugu zemlje.
Podsjetimo, u udaru je poginulo najmanje pet osoba, izvještaji govore o više od 100 povrijeđenih, a pričinjena je velika materijalna šteta.
Vjeruje se da je projektil bio opremljen konvencionalnom bojnom glavom koja je sadržavala stotine kilograma eksploziva. Paralelnu istragu o okolnostima napada pokrenulo je i Zapovjedništvo domovinske fronte.
I Zračne snage i Zapovjedništvo domovinske fronte istražuju i raniji udar na obližnju Dimonu, gdje je također povrijeđeno na desetke ljudi.
Hitne službe nastavljaju s pretragom terena u potrazi za mogućim novim žrtvama.