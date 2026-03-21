Šef hitne službe upozorava: Broj žrtava mogao bi rasti

U iranskim napadima na južni Izrael danas je poginulo najmanje pet osoba, a više od 100 ljudi je povrijeđeno na području Dimone i Arada.

Hitna služba Magen David Adom saopćila je da su njihovi timovi zbrinuli više desetaka ljudi s lakšim do teškim povredama nakon što je u napadu oštećeno nekoliko stambenih zgrada.

- Ovo je događaj ogromnih razmjera - izjavio je glavni direktor hitne službe, opisujući prizore haosa i neizvjesnosti.

- S nekim osobama smo izgubili kontakt i strahujemo za njihovu sigurnost - dodao je.

Jedna se zgrada urušila, a vjeruje se da su u njoj zarobljeni ljudi. Druga je zgrada u plamenu, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti dok traju akcije spašavanja.