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NAKON IRANSKOG UDARA

Šef hitne službe upozorava: Broj žrtava mogao bi rasti

Ovo je događaj ogromnih razmjera - izjavio je glavni direktor hitne službe

Arad nakon iranskog napada. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

U iranskim napadima na južni Izrael danas je poginulo najmanje pet osoba, a više od 100 ljudi je povrijeđeno na području Dimone i Arada. 

Hitna služba Magen David Adom saopćila je da su njihovi timovi zbrinuli više desetaka ljudi s lakšim do teškim povredama nakon što je u napadu oštećeno nekoliko stambenih zgrada.

- Ovo je događaj ogromnih razmjera - izjavio je glavni direktor hitne službe, opisujući prizore haosa i neizvjesnosti. 

- S nekim osobama smo izgubili kontakt i strahujemo za njihovu sigurnost - dodao je.

Jedna se zgrada urušila, a vjeruje se da su u njoj zarobljeni ljudi. Druga je zgrada u plamenu, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti dok traju akcije spašavanja.

# IZRAEL
# IRAN
# ARAD
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