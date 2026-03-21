Iran najavio novu taktiku: "Ostat ćete zaprepašteni"

Iran je potvrdio da je napao Dimonu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke i izraelske udare na nuklearnu elektranu Bushehr i postrojenja u Natanzu.

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je: "Neprijatelj je još jednom dobio nezaboravnu lekciju. Raketni napad na područje Dimone još je jednom poslao jasnu poruku: nijedno područje nije sigurno od iranskih projektila. Neprijatelj se mora predati prije nego što bude prekasno."

Zapovjednik zračno-svemirskih snaga Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) najavio je da će Iran tokom noći lansirati više projektila na Izrael.

- Od ovog trenutka proglašavam raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija - objavio je zapovjednik Sejed Madžid Mousavi na društvenoj mreži X. Dodao je da će "nove taktike i lansirni sustavi" zaprepastiti SAD i Izrael.