Uhapšena žena iz BiH, od maloljetnica zahtijevala 2.500 eura dnevno

Pripadnici rimskih karabinjera uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine koja se smatrala “šeficom džeparoša” i koja je od maloljetnika zahtijevala da joj svakodnevno donose hiljade eura.

Ova 22-godišnjakinja smatra se najnasilnijom među džeparošima, a maloljetnicima je prijetila, napadala ih i primoravala da kradu na ulici.

- Ako mi ne doneseš najmanje 2.500 eura dnevno, izrezat ću te nožem - rekla je jednoj 14-godišnjakinji.

Istraga, te rekonstrukcija dinamike prihoda sprovedena je još prošlog novembra, a istragu je koordinisalo Tužilaštvo u Veneciji. Tada je razbijena kriminalna mreža koja je uspjela da ukrade 50.000 eura kroz 32 slučaja džeparenja, delujući svakodnevno na željezničkim stanicama u Veneciji i Mestru, kao i u vozovima, autobusima i tramvajima širom grada. Prema iskazima džeparoškinja, najčešće maloljetnih ili trudnih, brutalnost i zastrašivanje bili su uobičajeni metode kojima su starije kontrolisale mlađe, unutar kriminalne strukture zasnovane na poslušnosti, strahu i ucjeni.

Najnasilnija među džeparošima

Najnasilnija od svih imala je nadimak "šefica", a neposredno nakon istrage i prije hapšenja uspjela je da pobjegne. Tada je uhapšeno na desetine njih, a među uhapšenima bila je i mlada trudnica koja je sprovedena u ženski zatvor na Đudeci.

Međutim, "šefica" je od novembra prošle godine bila nedostupna vlastima. Vjerovalo se da je promijenila sredinu jer je u Veneciji bila poznata, a znala je da je čeka siguran zatvor. Policija je i bila u pravu jer je pronađena ove sedmice u Rimu. Zaustavili su je tokom kontrole i, nakon što su unijeli njene podatke u sistem, otkrili su da je protiv nje izdata mjera pritvora u Veneciji. Odmah je sprovedena u zatvor Rebibbia u Rimu.

Struktura organizacije

U ovoj kriminalnoj organizaciji osmišljenoj ova 22-godišnja državljanka BiH imala je istaknutu ulogu. Njoj su povjeravana djeca koja je uvodila u kriminal. U grupi nije bilo prostora za slobodu: ko nije donosio dovoljno novca, trpio je istu brutalnost koju je sistem nanosio žrtvama. Žrtve su birane pažljivo, najčešće stariji turisti i osobe sa invaliditetom, ali nerijetko su džeparile i Italijane. Unutar iste grupe brutalnost je bila pravilo, uvek usmjerena protiv najslabijih – djece i trudnica koje su bile primorane da kradu na ulici.