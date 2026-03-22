Analitičar izjavio da SAD nisu uspjele ostvariti ciljeve u Iranu, Tramp mu brutalno odgovorio

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenim mrežama nakon kritika analitičara Dejvida Sangera da nisu uspjeli ostvariti ciljeve u Iranu.

Tramp je kazao da su ciljeve postigli sedmicama prije planiranog roka te dodao da je iranska vojna moć praktično neutralizirana.

- Sjedinjene Države su zbrisale Iran sa mape, a ipak njihov beznačajni analitičar, Dejvid Sanger, kaže kako nisam ispunio sopstvene ciljeve. Jesam, i to sedmicama prije roka! Njihovo rukovodstvo je nestalo, njihova mornarica i zračne snage su mrtve, nemaju apsolutno nikakvu odbranu - rekao je.

Iako tvrdi da iranska strana sada traži diplomatsko rješenje, Tramp je jasno poručio da ga dogovor ne zanima.

- Oni žele da naprave dogovor. Ja ne želim! Mi smo sedmicama ispred plana - naveo je predsjednik SAD.

Inače, Dejvid Sanger je novinar The New York Timesa, medija koji je na redovnoj meti kritika Trampa nakon izbijanja rata u Iranu, optužujući ih da iznose lažne izvještaje i da žele da Iran pobijedi u sukobu.