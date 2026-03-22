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NOVINAR NYT PONOVO KRITIKOVAN

Analitičar izjavio da SAD nisu uspjele ostvariti ciljeve u Iranu, Tramp mu brutalno odgovorio

Oni žele da naprave dogovor. Ja ne želim! Mi smo sedmicama ispred plana, rekao je

Donald Tramp. AP

S. S.

22.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenim mrežama nakon kritika analitičara Dejvida Sangera da nisu uspjeli ostvariti ciljeve u Iranu.

Tramp je kazao da su ciljeve postigli sedmicama prije planiranog roka te dodao da je iranska vojna moć praktično neutralizirana.

- Sjedinjene Države su zbrisale Iran sa mape, a ipak njihov beznačajni analitičar, Dejvid Sanger, kaže kako nisam ispunio sopstvene ciljeve. Jesam, i to sedmicama prije roka! Njihovo rukovodstvo je nestalo, njihova mornarica i zračne snage su mrtve, nemaju apsolutno nikakvu odbranu - rekao je.

Iako tvrdi da iranska strana sada traži diplomatsko rješenje, Tramp je jasno poručio da ga dogovor ne zanima. 

- Oni žele da naprave dogovor. Ja ne želim! Mi smo sedmicama ispred plana - naveo je predsjednik SAD.

Inače, Dejvid Sanger je novinar The New York Timesa, medija koji je na redovnoj meti kritika Trampa nakon izbijanja rata u Iranu, optužujući ih da iznose lažne izvještaje i da žele da Iran pobijedi u sukobu.

# SAD
# DONALD TRUMP
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