Tramp brutalno zaprijetio Iranu: Imate rok od 48 sati, uništit ćemo vam elektrane

Predsjednik SAD Donald Tramp dao je Iranu rok od 48 sati da u potpunosti otvori Hormuški moreuz ili će početi uništavati njihove elektrane.

- Ako Iran potpuno, bez ikakve prijetnje, ne otvori ponovo Hormuški moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne elektrane, počevši od najveće elektrane, počevši od najveće - poručio je američki predsjednik.

Podsjećamo, prijetnja iranskim napadima je spriječila većinu brodova da prođu kroz tjesnac, koji služi kao mjesto kroz koje prolazi petina svjetski zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Zbog njegovog zatvaranja cijena plina u Evropi je prošle sedmice skočila za 35 posto.