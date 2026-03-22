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ZBOG HORMUŠKOG MOREUZA

Tramp brutalno zaprijetio Iranu: Imate rok od 48 sati, uništit ćemo vam elektrane

Prijetnja iranskim napadima je spriječila većinu brodova da prođu kroz tjesnac, koji služi kao mjesto kroz koje prolazi petina svjetski zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina

Donald Tramp. AP

S. S.

22.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp dao je Iranu rok od 48 sati da u potpunosti otvori Hormuški moreuz ili će početi uništavati njihove elektrane.

- Ako Iran potpuno, bez ikakve prijetnje, ne otvori ponovo Hormuški moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne elektrane, počevši od najveće elektrane, počevši od najveće - poručio je američki predsjednik.

Podsjećamo, prijetnja iranskim napadima je spriječila većinu brodova da prođu kroz tjesnac, koji služi kao mjesto kroz koje prolazi petina svjetski zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Zbog njegovog zatvaranja cijena plina u Evropi je prošle sedmice skočila za 35 posto.

# SAD
# DONALD TRUMP
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