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Iran odgovorio Trampu: Ako napadnete energetsku i naftnu infrastrukturu, mi ćemo uništiti postrojenja za desalinizaciju u regiji

Desalinizacija je ključna za proces napajanja pitkom vodom na kompletnom Bliskom istoku

Teheran u plamenu. Platforma X

S. S.

22.3.2026

Nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio napadima na elektrane u slučaju da se u roku od 48 sati ne otvori Hormuški moreuz, iz Irana je stigao odgovor.

- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informacijska i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Američke Državama i režimu u regiji - poručio je Katam al-Anbija, glasnogovornik operativnog zapovjedništva vojske.

Nije precizirao šta je mislio pod pojmom "režim".

Inače, desalinizacija je ključna za proces napajanja pitkom vodom na kompletnom Bliskom istoku.

# IRAN
# SAD
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